Урок мужества на высоте 776

В Балашовском политехническом лицее (БПЛ) во всех группах прошли Уроки мужества. На одном из таких уроков побывали представители СРОО «Память о защитниках Отечества», местного отделения Саратовской общественной организации «Солдаты правопорядка» из объединённой ВООВ «Боевое братство» и СРООВ ЗГГ «Часовые Родины».



Организаторы - Светлана Валерьевна Лагуткина, заведующая филиалом №4 Балашова МУ «Городская централизованная библиотечная система», преподаватель-организатор ОБЖ Владимир Анатольевич Тимофеев и заведующая библиотекой ГБПОУ СО «БПЛ» Наталия Анатольевна Пужевич за основу Урока мужества взяли подвиг 6-й парашютно-десантной роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

С помощью презентации и кинофильма присутствующие на уроке виртуально очутились на высоте 776. А специальная экспозиция книг, материалов газеты «Балашовская правда» и других СМИ рассказала о наших земляках, погибших в Чечне.

В ходе боестолкновения под Аргуном в Чечне, на рубеже Улус-Керт - Сельментаузен 29 февраля - 1 марта 2000 года (на военной карте - это место боя обозначено как «высота 776»), 90 парней в голубых беретах преградили путь хорошо вооружённой группировке бандформирования полевого командира Хаттаба, в которой насчитывалось 2500 боевиков. Этот трагический, но героический бой и послужил сегодня в качестве примера беззаветного служения Отечеству для юных мальчишек и девчонок.

Как отметила Н.А. Пужевич: «Подвиг псковских десантников, которые ценой собственной жизни не пропустили боевиков, отстояли высоту, стал символом мужества и стойкости сегодняшнего поколения российских солдат и офицеров. Их сравнивают с защитниками Брестской крепости, панфиловцами. В живых из гвардейцев-десантников осталось ... шесть бойцов».

Об этой смертельной схватке как героическом примере самопожертвования говорили офицер запаса, член СРООВ ЗГГ «Часовые Родины» А.А. Рязанов, руководитель СОО «Солдаты правопорядка» Е.Н. Кузьмин, бойцы-ветераны, участники чеченской войны, командир штурмового отделения, старший сержант запаса МВД РФ Д.В. Моисейкин и рядовой запаса Д.Ф. Панков.

А председатель СРОО «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова рассказала о поисках погибшего сына Дмитрия на той войне, о встречах с боевиками, прежде чем его останки рано поседевшая мать смогла найти в общем захоронении и доставила домой...

Участники почтили память погибших воинов минутой молчания.

Литературно-музыкальную композицию подготовили лицеисты Александр Поляков, Павел Борисов, Алексей Куропаткин, Алина Танцура, Денис Киселёв, Галина Володченкова, Александр Милёхин и другие.

"БП" №№39-40 от 20 марта.