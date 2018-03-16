Помогите землячке!

В г. Саратов тяжело больна уроженка нашего города молодая девушка, мамочка двух замечательных детишек, и просто прекрасный человек. Сыну 11 лет, а дочке всего 3,5 года. Требуется финансовая помощь для лечения в высокотехнологической медицине в городе Москва, либо в г.Санкт-Петербурге. Диагноз - онкология последней стадии.

Требуется сумма порядка 2 млн.; собирать начали 09.03. Времени на все - 1,5-2 мес. Документы прилагаю.

У нас дорога каждая минута!!!! Пожалуйста помогите!!!

Гораш (Тарабкова) Ангелина Николаевна 29.08.1982 г.р.

Россия, г.Саратов

Карта Сбербанка: 2202 2003 3729 3235 (Гораш А.Н.) тел. +7 905 368 82 26 (номер прикреплен к карте) - Гораш Ангелина

группа ВК: https://vk.coni/angelina gorash!

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