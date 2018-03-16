Школьники из Балашова и Романовки посетили Государственную Думу

При организационной поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова 50 учащихся школ Балашовского и Романовского районов побывали в рамках ежегодной экскурсионной поездки в Москве и Государственной Думе РФ.



По инициативе парламентария данный проект реализуется восьмой год подряд на территории Балашовского и Романовского районов: традиционно в столицу отправляются школьники, победившие в межрайонном конкурсе «Лучший ученик», который также проходит при поддержке областного депутата.

За эти годы более 500 обучающихся районных общеобразовательных учреждений смогли посетить Москву и ознакомиться с работой главного законода- тельного органа России.

Во время поездки у ребят была обзорная экскурсия по Москве – на Красной площади, Воробьевых горах и в других знаковых местах столицы, а также в Государственной Думе РФ, где наши юные земляки посетили фракции партий, увидели работу депутатов и услышали их выступления.

«Такие экскурсии существенно расширяют кругозор наших детей, развивают их, помогают им узнавать что-то новое, испытывать положительные эмоции, получать яркие впечатления. Для детей из провинции – это очень важный опыт, так как, конечно, не каждая семья, проживающая в районе, имеет возможность организовать подобные поездки. Спасибо депутату Сергею Борисовичу Суровову за этот проект, за поддержку наших детей, за предоставленную им возможность побывать в столице и ознакомиться с ее достопримечательностями!» – отметила Елена Чеботарева, мать одного из учеников балашовской гимназии №1.

"БП" №№37-38 от 15 марта.