Так называется акция, которая переросла уже в добрую традицию, поскольку практикуется отделением ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам на протяжении вот уже восьми лет.



Суть ее заключается в том, что газовики по результатам прошедшего года проводят среди своих абонентов (но далеко не всех, а лишь среди самых дисциплинированных в плане оплаты потребленного газа и заключения договоров на обслуживание газового оборудования) своеобразную стимулирующую лотерею.

Вручение призов очередным победителям этой лотереи состоялось на днях в здании райадминистрации.

Предваряя награждение победителей, начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам А.И. Барашов подчеркнул: «Своей традиционной акцией «В Новый год без газовых долгов» мы выражаем благодарность тем своим абонентам, которые относятся с пониманием к требованиям эксплуатации газового оборудования и своевременной оплаты потребления газа. Мы видим, что акция стимулирует людей к дисциплине и уважению чужого труда. Потому данная традиция, безусловно, будет продолжаться и впредь, а, значит, каждый абонент имеет шанс стать победителем и в следующем году».

В 2018 году добросовестными и ответственными потребителями природного газа, победителями акции признаны: житель Балашова Иван Невзоров и Александр Клименко из села Пады.

Ценные призы победителям вручили глава района Павел Петраков и начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Алексей Барашов.

Поздравив призеров, Павел Петраков выразил надежду, что проводимая газовой службой акция станет положительным примером для остальных потребителей газа вовремя оплачивать счета за «голубое топливо» и заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования.

«Это залог безопасности не только для конкретного потребителя газа, но и для его окружающих и соседей», - отметил глава района.

"БП" №№37-38 от 15 марта.