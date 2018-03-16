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Пятница, 16 марта 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"В новый год без газовых долгов"

Так называется акция, которая переросла уже в добрую традицию, поскольку практикуется отделением ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам на протяжении вот уже восьми лет.
 

Суть ее заключается в том, что газовики по результатам прошедшего года проводят среди своих абонентов (но далеко не всех, а лишь среди самых дисциплинированных  в плане оплаты потребленного газа и заключения договоров на обслуживание газового оборудования) своеобразную стимулирующую лотерею.  
Вручение призов очередным победителям этой лотереи  состоялось на днях  в здании райадминистрации.  
Предваряя награждение победителей, начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам А.И. Барашов подчеркнул: «Своей традиционной акцией «В Новый год без газовых долгов» мы выражаем благодарность тем своим абонентам, которые относятся с пониманием к требованиям эксплуатации газового оборудования и своевременной оплаты потребления газа. Мы видим, что акция стимулирует людей к дисциплине и уважению чужого труда. Потому данная традиция, безусловно, будет продолжаться и впредь, а, значит, каждый абонент имеет шанс стать победителем и в следующем году».
В 2018 году  добросовестными и ответственными потребителями природного газа, победителями акции признаны: житель Балашова Иван Невзоров и Александр Клименко из села Пады.
Ценные призы победителям вручили глава района Павел Петраков и начальник отделения ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам Алексей Барашов.
Поздравив призеров, Павел Петраков выразил надежду, что проводимая газовой службой акция станет положительным примером для остальных потребителей газа вовремя оплачивать счета за «голубое топливо» и заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования.
«Это залог безопасности не только для конкретного потребителя газа, но и для его окружающих и соседей», - отметил глава района.

"БП" №№37-38 от 15 марта.

 