Финишная прямая президентских выборов

18 марта 2018 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации и постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 15 декабря 2017 года пройдут выборы Президента России.



По просьбе редакции «Балашовской правды» на вопросы о завершении подготовки к предстоящим выборам в Балашовском районе отвечает председатель территориальной избирательной комиссии Балашовского муниципального района А.В. Рогожин.

- Анатолий Викторович, как завершается подготовка к выборам Президента России на территории Балашовского муниципального района?

- Подготовка к выборам Президента России в нашем районе проходит и завершается в строгом соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, который утверждён постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 декабря 2017 г. №115/940-7.

- Нашим читателям следует напомнить о кандидатах, зарегистрированных на выборах Президента России.

- Всего за высший пост борются восемь человек – один самовыдвиженец и семь кандидатов от политических партий. По мнению председателя ЦИК Эллы Памфиловой, восьмёрка кандидатов охватывает «практически весь политический спектр».

Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком алфавитном порядке фамилии кандидатов расположены в избирательном бюллетене.

- Сколько избирательных участков для проведения голосования образовано на территории БМР?

- Постановлением администрации БМР на территории района образовано 85 избирательных участков: 46 в городе и 39 в сельской местности (приложение к постановлению администрации БМР о границах участков опубликовано в «Балашовской правде» от 23 января 2018 года №№9-10).

Сведения об избирательных участках БМР и телефоны участковых избирательных комиссий опубликованы в «Балашовской правде» от 30 января 2018 года №№13-14.

- Сколько избирательных участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и камерами видеонаблюдения?

- 22 городских участка и территориальная избирательная комиссия оборудованы камерами видеонаблюдения, которые будут работать в режиме онлайн.

Комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) оборудованы 12 городских участков.

- Можно ли будет оформить заявление для голосования по месту нахождения после 12 марта?

- Такое специальное заявление в исключительных случаях для голосования по месту нахождения можно оформить только в участковой избирательной комиссии по месту жительства. Такие заявления будут приниматься с 13 марта до 14.00 часов 17 марта 2018 года.

- Может ли избиратель проголосовать на дому, если он по состоянию здоровья не сможет прийти на избирательный участок?

- Для голосования на дому необходимо сделать письменное или устное заявление по телефону в свою участковую избирательную комиссию по месту жительства. Такие заявления будут приниматься до 14.00 часов 18 марта 2018 года.

- Где избиратели могут получить полную информацию по вопросам подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации?

- По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федерации, можно обращаться в территориальную избирательную комиссию или в участковые избирательные комиссии. ТИК Балашовского муниципального района находится по адресу: г.Балашов, ул.Советская, д.178, ком. №18 (в здании администрации БМР). Телефон 4-12-15.

Ждём вас, уважаемые балашовцы, на избирательных участках 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов.

"БП" №№37-38 от 15 марта.