Главное - безопасность

В администрации района под председательством главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы БМР.

В совещании приняли участие секретарь антитеррористической комиссии БМР И.А. Паращенко, прокурор города Балашова А.В. Дементьев, начальник МО МВД России «Балашовский» Саратовской области В.В. Тимошин, официальные представители различных предприятий и организаций района.

На заседании рассматривались несколько наиболее актуальных вопросов, касающихся проблем антитеррористической безопасности на балашовской земле на данный момент. И, пожалуй, ключевым здесь стал вопрос «О дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на территории Балашовского муниципального района».

С основным докладом по данному вопросу выступил председатель ТИК БМР А.В. Рогожин, который ознакомил собравшихся с ходом подготовки Балашовского района к главным выборам страны. В обсуждении также приняли участие заместитель начальника МО МВД России «Балашовский» В.В. Власов, руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Балашовского района» С.В. Попов, зав. сектором по оргконтрольной работе администрации БМР Л.И. Игнатова, другие участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы БМР.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены проблемы обеспечения антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, а также предупреждения возможных очагов напряженности в сфере меж-этнических и межконфес-сиональных отношений на территории Балашовского района.

По итогам обсуждения по каждому вопросу были приняты решения, в которых даны конкретные указания по обеспечению антитеррористической безопасности, соблюдению законности и правопорядка на территории Балашовского района.

"БП" №№35-36 от 8 марта.

