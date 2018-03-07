Утверждены дизайн-проекты общественных территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании

Состоялось расширенное заседание Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств БМР. В его работе, помимо собственно членов Общественного совета, приняли участие и работники районной администрации, городские и районные депутаты, представители педагогической и научной общественности нашего района, активисты молодежных организаций, местные средства массовой информации.



На рассмотрение участников заседания были представлены пять дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования город Балашов, которые будут предложены балашовцам в единый день голосования 18 марта нынешнего года с тем, чтобы горожане смогли путем так называемого рейтингового голосования одновременно с выборами президента страны определить ту общественную территорию, которая будет ремонтироваться в 2018 году.

Рассмотрев и обсудив представленные дизайн-проекты, участники заседания Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств БМР утвердили их.

Напомним, что в своеобразный финал претендентов на благоустройство вышли следующие общественные территории города:

- территория перед гостиницей «Хопёр»;

- проспект Космонавтов от 1-го до 2-го пятачка;

- набережная реки Хопёр в центральной части города;

- территория сквера по ул. К.Маркса от ул. 167-й Стрелковой дивизии до ул. Софинского;

-пешеходная зона на ул. Титова.

В рейтинговом голосовании по выбору общественной территории смогут принять участие балашовцы в возрасте от 14 лет.

На этом же заседании Общественного совета была утверждена и форма бюллетеня для рейтингового голосования.

"БП" №№33-34 от 6 марта.