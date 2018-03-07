Утверждены дизайн-проекты общественных территорий, которые примут участие в рейтинговом голосовании

Состоялось расширенное заседание Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств БМР. В его работе, помимо собственно членов Общественного совета, приняли участие и работники районной администрации, городские и районные депутаты, представители педагогической и научной общественности нашего района, активисты молодежных организаций, местные средства массовой информации.
На рассмотрение участников заседания были представлены пять дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования город Балашов, которые будут предложены балашовцам в единый день голосования 18 марта нынешнего года с тем, чтобы горожане смогли путем так называемого рейтингового голосования одновременно с выборами президента страны определить ту общественную территорию, которая будет ремонтироваться в 2018 году.
Рассмотрев и обсудив представленные дизайн-проекты, участники заседания Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств БМР утвердили их.
Напомним, что в своеобразный финал претендентов на благоустройство вышли следующие общественные территории города:
- территория перед гостиницей «Хопёр»;
- проспект Космонавтов от 1-го до 2-го пятачка;
- набережная реки Хопёр в центральной части города;
- территория сквера по ул. К.Маркса от ул. 167-й Стрелковой дивизии до ул. Софинского;
-пешеходная зона на ул. Титова.
В рейтинговом голосовании по выбору общественной территории смогут принять участие балашовцы в возрасте от 14 лет.
На этом же заседании Общественного совета была утверждена и форма бюллетеня для рейтингового голосования.
"БП" №№33-34 от 6 марта.