Пенсионное обеспечение граждан актуально во все времена

В большом зале заседаний администрации Балашовского муниципального района прошло межрайонное совещание по вопросам социальной политики и векторов ее эффективного развития. В частности, здесь обсуждались актуальные проблемы пенсионного обеспечения граждан.



В работе данного совещания приняли участие председатель комитета Саратовской областной думы по социальной политике, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, координатор партийного проекта «Старшее поколение» А. С. Романов, заместитель управляющего отделением ПФР по Саратовской области О.В. Егорова, начальник Управления ПФР в Балашовском районе И.Ю. Пакулина.

Об основных итогах социально-экономического развития Балашовского района в минувшем 2017 году участникам совещания рассказал глава БМР П.М. Петраков. В частности, в своем докладе Павел Михайлович подчеркнул, что в прошлом году значительно уменьшилась долговая нагрузка муниципалитета. По итогам прошлого года в районный бюджет поступили доходы в объеме 1,6 млрд рублей, что на 266 млн рублей (20 процентов) больше поступлений 2016 года. Получение дополнительных доходов позволило почти наполовину сократить кредиторскую задолженность бюджетных учреждений района, которая по состоянию на 1 января 2017 года составляла около 380 млн рублей. В полном объеме погашена задолженность бюджетных учреждений по налогу на доходы физических лиц за 2013-2015 годы и по страховым взносам в Пенсионный фонд за 2011-2013 годы полностью, за 2014-2107 годы – частично.

В своем докладе Павел Михайлович также коснулся таких важных социальных тем, как своевременные выплаты соцпособий инвалидам и пенсионерам, процедуры формирования и распределения так называемого материнского капитала.

Напомнил руководитель района и о знаковых событиях, случившихся в Балашовском районе в прошлом году. Прежде всего, это, конечно, открытие новой сцены Балашовского драматического театра с просторным и благоустроенным парком, получившим название «Театральный». На вновь открытой сцене в сентябре 2017 года с успехом прошел первый открытый межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье». Все это стало возможным благодаря деятельному участию и поддержке председателя Госдумы В.В.Володина и губернатора Саратовской области В.В. Радаева.

Кроме того, в течение практически всего прошлого года в Балашове проводились масштабные ремонтные работы в рамках программы «Создание комфортной городской среды». Тогда удалось отремонтировать и привести в порядок 34 дворовые территории.

Еще одним знаковым событием стало оборудование футбольного стадиона главной спортивной площадки города СОК «Олимп» искусственным газоном. Теперь Балашов может принимать у себя игры второй футбольной лиги...

Однако, как отметил глава БМР П.М. Петраков, завершая свое выступление, расслабляться еще рано. Сделано, конечно, много, но предстоит сделать еще больше.

Затем слово было предоставлено гостям.

- Цель нашего нынешнего совещания – довести информацию до каждого жителя Саратовской области. Социальная сфера является одним из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Касается она и молодых, и представителей старшего поколения», - отметил управляющий ОПФР по Саратовской области, председатель комитета по социальной политике Саратовской областной думы А.С. Романов.

Александр Сергеевич подчеркнул, что сегодня на территории нашей области проживают свыше 800 тысяч пенсионеров, вместе с военными пенсионерами. Из них 763 тысячи получают страховую пенсию по старости и являются клиентами Пенсионного фонда. В прошлом году сотрудниками Пенсионного фонда была проделана колоссальная работа по перерасчету пенсий. Речь идет о замене периодов работы на нестраховые периоды ухода за детьми. Были проверены все пенсионные дела граждан, 127 тысячам саратовцев перерасчет оказался выгодным – у них произошло увеличение пенсии.

А.С.Романов и его коллеги коснулись и некоторых новшеств в пенсионном законодательстве. По инициативе президента индексация пенсий неработающим пенсионерам была проведена на месяц раньше. Уже в январе пенсионеры получили увеличенную на 3,7% пенсию. В феврале на 2,5% были проиндексированы ежемесячная денежная выплата и стоимость набора социальных услуг. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%.

Выступления гостей вызвали живой отклик у аудитории. Людей, в частности, интересовали вопросы регулирования пенсий работающих пенсионеров, прожиточного минимума, разрешения ситуации по страховым выплатам перерасчета пенсионных доплат, а также перспективы дальнейшей реализации проекта «Старшее поколение» на территории нашего района.

Кроме прочего, балашовцы интересовались, предусмотрены ли в этом году курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. В прошлом году более 600 наших пожилых земляков смогли обучиться работе на компьютере. Это значительно улучшило качество их жизни и дало возможность адаптироваться во все более компьютеризируемом обществе.

- Курсы для пенсионеров, безусловно, будут как на площадках министерства социального развития, так и на площадках Пенсионного фонда, - заверил координатор проекта партии «Старшее поколение» А.С. Романов. - В этом году на обучение неработающих пенсионеров компьютерной грамотности из Пенсионного фонда в рамках социальной программы выделен 1 млн рублей.

"БП" №№33-34 от 6 марта.