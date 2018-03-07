Праздник воинской чести, доблести и славы

В МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.

Уютный концертный зал ЦК был заполнен практически до отказа, что, надо сказать, в последнее время случается все чаще. И это, конечно, не может не радовать.



Открыли торжество воинской чести, доблести и славы многократные лауреаты межрегионального фестиваля казачьего творчества и культуры «Казачий разгуляй на Хопре» - ансамбль казачьей песни «Исток» под руководством лауреата международных и всероссийских конкурсов Татьяны Мельниковой, и юные патриоты Балашовского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В своём приветственном слове глава БМР П.М. Петраков отметил, что профессия военного с давних лет на Руси считалась одной из самых уважаемых и почитаемых. Испокон веков, служа Отечеству, воины оберегали мирную жизнь простого люда, хранили честь и достоинство Родины от посягательств иноземных завоевателей. Так было во все времена.

Что же касается нынешнего праздника, то он отмечен еще и 100-летним юбилеем становления новых Вооружённых сил новой страны. Именно с этим днем связывается рождение Рабоче-крестьянской Красной Армии и Флота в 1918 году в тогда еще советской России. Разумеется, это праздник и нынешних Вооруженных сил Российской Федерации.

Со сцены звучали слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, участников вооружённых конфликтов за пределами РФ, воинов-интернационалистов, тех, кто ныне несёт военную службу вдали от родного дома, защищает её интересы в этом неспокойном мире.

Так, глава администрации МО г. Балашов С.Ю. Александров в поздравительной речи отметил, что, несмотря на различные исторические, политические и ценностные трансформации в нашей стране, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны Вооружённых сил и старшее поколение помнят и любят этот праздник, который с 1946 года отмечался как День Советской армии и Военно-морского флота СССР, а 1990-е годы прошлого столетия стал Днём Российской армии.

Нынешнее же звучание – День защитника Отечества, который, как и прежде, отмечается именно 23 февраля, праздник обрел уже в 2002 году.

По-военному лаконичным было выступление командира Учебной авиационной базы (г. Балашов) военного лётчика первого класса, полковника Д.Е. Перминова. Он поблагодарил за тёплые поздравления и слова поддержки в адрес военнослужащих, заверил, что современные Вооружённые силы России всегда будут стоять на защите интересов государства во имя мира и добра.

Военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов полковник запаса В.В. Горбунов выразил слова благодарности родителям, чьи сыновья в эти дни несут военную службу далеко за границами района, в разных уголках огромной страны.

Под звуки метронома участники торжественного вечера почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь на полях сражений.

Почётное право возложить корзину цветов к Вечному огню монумента Славы было предоставлено прапорщикам Д.В. Назаркову и В.В. Юрасову.

Свой подарок защитникам Отечества и всем балашовцам, пришедшим в этот день в ЦК, приготовили местные артисты: Татьяна Мельникова, Николай Загудаев, Денис Савченков, Валерий Борисов, ансамбль казачьей песни «Исток»; народный ансамбль русской песни «Дубрава», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька» и сводный хор молодёжного движения «Юнармия».

Не обошлось и без приятного сюрприза: с большой концертной программой перед балашовцами выступили гости из областного центра.

Продолжительными аплодисментами зрительный зал приветствовал Народного артиста СССР, Лауреата государственной премии имени М. Глинки, солиста Саратовского академического театра оперы и балета, профессора Л.А. Сметанникова. Песни военных лет Леонид Анатольевич посвятил всем защитникам Отечества, находившимся в зале.

Слушая знаменитого артиста, невольно вспоминаю, как в далёком 1975 году, в канун 30-летия Великой Победы, Леонид Сметанников первым представил советскому телезрителю премьеру песни «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

Это был поистине настоящий триумф любимой и поныне в народе песни о празднике со слезами на глазах.

Праздничного настроения балашовцам добавила и солистка Воронежского театра оперы и балета, лауреат международного конкурса, исполнительница классических произведений, романсов, русских народных песен и песен военных лет, преподаватель кафедры академического пения Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Е.А. Русланова.

"БП" №№33-34 от 6 марта.