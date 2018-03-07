В преддверии Международного женского дня – 8 Марта сотрудники следственного отдела по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области выражают особую благодарность и восхищение своей коллеге следователю следственного отдела по городу Балашов капитану юстиции Ольге Сергеевне Лаврентьевой. Эта хрупкая девушка служит в органах Следственного комитета Российской Федерации с августа 2009 года. За время работы О.С. Лаврентьевой расследовались уголовные дела различной категории сложности, среди которых уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, в том числе совершенные несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Ольга Лаврентьева - человек разносторонне развитый, она не только следователь, но и мама прекрасной дочки, является мастером спорта по стрельбе из лука, в качестве хобби предпочитает катание на лыжах. Коллеги поздравляют Ольгу Сергеевну Лаврентьеву с наступающим Международным днем – 8 Марта! Желают крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, весеннего настроения, личного благополучия и исполнения самых заветных желаний!