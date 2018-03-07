Сергей Суровов провёл приёмы граждан в Балашове и Романовке

20 февраля в приемных местных отделений партии «Единая Россия» Романовского и Балашовского районов прошли приемы граждан, которые обратились за помощью в разрешении различных социально-бытовых вопросов к депутату Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергею Суровову.



В Романовке на встречу с парламентарием пришли девять человек с просьбами о содействии в газификации жилого дома, установке газового счетчика, приобретении лекарственных средств и другими. Нескольким гражданам, обратившимся к депутату ранее, сразу же были переданы необходимые лекарственные препараты. Все просьбы заявителей были взяты в работу и на личный контроль парламентария.

Далее областной депутат в рамках рабочего визита посетил главный спортивный объект г. Балашова – стадион «Олимп», где проверил работу секций и их оснащение необходимым инвентарем: в один из предыдущих визитов парламентарий передал спортсменам, которые занимаются в секциях, современную профессиональную беговую дорожку.

Затем парламентарий провел прием граждан в приемной местного отделения партии «Единая Россия» Балашовского района, куда обратились десять местных жителей. Просьбы граждан были связаны с оказанием материальной помощи многодетным семьям, восстановлением жилья после пожара, содействием в выделении квот на лечение и приобретением дорогостоящих лекарственных средств. Все поступившие обращения были приняты в работу, нескольким обратившимся помощь была оказана сразу же на месте: переданы необходимые лекарственные препараты, современное профессиональное многофункциональное устройство для организации занятий воспитанников Балашовского колледжа искусств, а также оказано содействие в организации праздничных мероприятий для местной ветеранской организации.

В рамках приема в адрес Сергея Суровова поступила благодарность от заместителя главы администрации Балашовского района по социальным вопросам Людмилы Рымашевской, которая отметила, что в этот день в традиционную экскурсионную поездку в Государственную Думу РФ при поддержке парламентария отправились 50 учеников из школ Балашовского и Романовского районов, которые стали победителями ежегодного конкурса «Лучший ученик». Всего за 8 лет реализации данного проекта с экскурсиями в Москве и Госдуме РФ побывали более 500 школьников.

"БП" №№31-32 от 1 марта.