Зиму проводили, но она решила ещё немного погостить...

Нынешняя зима в наших краях, безусловно, войдет в историю как одна из самых парадоксальных, по крайней мере, за последние пару десятилетий.

Практически всю первую ее половину люди недоумевали: будет ли в этот раз настоящая русская зима с морозами, снегопадами и вьюгами или наблюдающаяся безобразно затянувшаяся осень плавно перетечет в скорую весну.

Многим в этом смысле памятны многочисленные новогодние и постновогодние мероприятия (включая и акцию «Выходи гулять!» в Театральном парке), которые проводились при отсутствии, вообще, какого бы то ни было снежного покрова. А потом случилось совсем уж невероятное: аномальная оттепель и едва ли не проливной дождь (и это в середине календарной зимы!), после которых вдруг грянули привычные нам морозы. Все в одну ночь сковало льдом, и Балашов стал напоминать сказочное царство Снежной Королевы.

Так, периодически попадая из непродолжительных оттепелей в такие же непродолжительные заморозки, мы благополучно и добрались до одного из самых любимых в народе старинных праздников – широкой Масленицы, символизирующей проводы русской зимы. Правда, судя по погоде как на саму Масленицу, так и в последующие дни, зима решила еще немного задержаться в наших широтах. Даже несмотря на то, что провожали ее, как положено, всем миром, с гуляньями, играми, хороводами. Ну, и, разумеется, с ароматными блинами.

Впрочем, обо всем по порядку.

Основное праздничное действо широкой Масленицы в Балашове развернулось 18 декабря на городской площади. Праздник прошел в рамках зимнего фестиваля комфортной городской среды «Выходи гулять!». Надо сказать, народу проводить нынешнюю такую странную зиму пришло довольно много. Во всяком случае, гораздо больше, чем в прошлые годы. И, сдается мне, никто из пришедших на площадь в этот день о своем решении не пожалел. Здесь было чем занять себя как малышам, так и взрослым.

Уже вполне привычно на площадке за сценой нарезали круги разряженные повозки и экипажи с лошадьми. Иногда они выстраивались в ряд на манер пассажирских автобусов где-нибудь на первом пятачке микрорайна КПТ в час пик. Понятно, что желающих «прокатиться на лошадке» было более чем достаточно.

Тут же, невдалеке от маршрутов пассажирского гужевого транспорта, наиболее отчаянные из балашовских молодцев штурмовали ледяной столб, на самой верхотуре которого были прикреплены таблички с номерками призов. Видимо, бороться было за что. Во всяком случае, к столбу в какой-то момент выстроилась целая очередь верхолазов, вполне сопоставимая с образовавшейся по соседству очередью детишек разных возрастов, жаждущих прокатиться с ветерком в настоящих санях с настоящей лошадью. А если очень повезет, так, может быть, еще и с самим Дедом Морозом в качестве кучера.

Прямо перед сценой, где пели, плясали, устраивали веселые игры и конкурсы лучшие местные артисты и простые зрители, возвышалась над всей площадью и как бы венчала все это великолепие Ее Величество Масленица. Здесь же расположился и традиционный казачий курень, где казачки бойко пекли румяные блины и угощали ими всех желающих. К блинам подавался еще и горячий ароматный чай. От желающих отведать угощение, разумеется, отбоя не было. Впрочем, дело здесь не только в разыгравшемся на морозе здоровом аппетите. По одному из народных поверий, масленичный блин у древних, еще языческих славян, символизировал собой Солнце. Поэтому считалось, что, съедая такой же горячий и круглый, как солнце, блин на Масленицу (а этому дню предшествует и вовсе целая масленичная неделя), человек как бы приближал скорое наступление долгожданной весны, пробуждение природы от зимнего сна. Поэтому люди, как могли, и старались поскорее приблизить уже столь желанную весну. Особенно усердствовали в этом дети.

А на сцене тем временем как раз назревал душераздирающий конфликт между Весной, которая уже решила было, что пора бы ей вступать в свои законные права, и Зимой, которая, в свою очередь, как видно, только вошла во вкус и не собиралась сходить со «сцены» (в данном случае берем слово в кавычки, подразумевая под «сценой» природу во всей ее широте).

Но мы-то с вами знаем, чтобы зима окончательно смирилась со своей участью, надо сжечь на жертвенном огне чучело Масленицы. А время для этого пока еще не пришло. Ведь организаторы праздника подготовили на этот раз для балашовцев и гостей города целую россыпь конкурсов, игр, веселых состязаний, замечательную концертную программу. А кроме того, была организована еще и бойкая торговля разными вкусностями.

Забавно было наблюдать, как выясняли между собой отношения в товарищеском поединке по армрестлингу две изумительные участницы одного из народных коллективов. Еще умилительнее было видеть, с какой самоотдачей перетягивали канат дети и взрослые. И только подключение самого юного участника этой «битвы титанов», как водится, решило исход противостояния.

Настоящие же силачи тягали тяжеленные гири прямо на сцене под дружное улюлюканье и аплодисменты многочисленных зрителей. И это, надо сказать, внушало. Нет, не перевелись еще на Руси богатыри.

Ну, а такая традиционная масленичная забава, как битва на подушках, доставила истинное наслаждение не только ее участникам, которые, надо полагать, ощущали себя этакими былинными богатырями, но и многочисленной публике, которая неистово поддерживала своего «богатыря». Впрочем, как ни поддерживай и ни ободряй доброго молодца, а кому-то неизбежно суждено проиграть и свалиться-таки с коня, сраженным мечом-подушкой благородного соперника. Кстати, о коне. Все всамделишные сивки-бурки в этот день были заняты на развозе почтенной публики. Так что витязи рубились на коне… гимнастическом. А что, так даже сподручнее.

Кроме того, были еще конкурсы им. Папы Карло, который, как известно из всеми любимой сказки, сумел выстрогать себе из полена целого сыночка. Наши организаторы решили не заходить так далеко, а ограничились лишь веселыми состязаниями на скорость пиления бревна и забивания гвоздей. Здесь, пожалуй, самой большой победой стоит признать тот факт, что обошлось без ушибов, порезов и прочих неприятностей. Хотя, разумеется, были и свои победители, которые получали сладкие призы.

Кульминацией же праздника и , увы, его завершением стало опять же традиционное сожжение на костре чучела Масленицы. Считается, что только после этого, пусть символического, но в чем-то все же довольно зловещего обряда зима понемногу начинает отступать перед напирающей весной. Масленица же тем временем явно не хотела гореть и как будто что-то пыталась прокричать детям и взрослым, образовавшим широкий круг вокруг кострища. Дети же с явным удовольствием приговаривали: «Гори-гори ясно…» и бросали во все более разгорающийся огонь свои снежки. Раньше люди полагали, что в этом огне вместе с чучелом Масленицы сгорают все беды, грехи, горести и напасти, накопившиеся за год. Наверное, в чем-то они были правы. В конце концов, огонь во все времена и у всех народов считался очистительной стихией. Да и, по правде говоря, в самом деле, хочется уже весны.

"БП" №№31-32 от 1 марта.