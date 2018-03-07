На волнах истории

Всякий раз при посещении Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, невольно возникает впечатление, что оказываешься, словно на территории некоего импровизированного «городка», где есть и свои «магистрали» с напряженным трафиком движения и укромные «улочки», физкультурные и даже концертные «площадки», где происходят не только главные торжества, но и иные значимые мероприятия. Где живёт много наших земляков, искренне привязанных к Прихоперскому краю, к балашовской земле. Но, как и положено всякому «поселению», у дома-интерната есть своя история. Причем уже относительно скоро, летом 2018 года, это уникальное в своем роде учреждение будет отмечать полувековой юбилей. А потому вполне логично, что сегодня, в преддверии 50-летия Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, пришло время напомнить основные исторические вехи его жизни и деятельности.



С незапамятных времён

Так, если обратиться к совсем далёким временам, следует отметить, что до XIX века социальная работа в Балашове была представлена в виде отдельных случаев частной и общественной благотворительности. Среди тех, кто безвозмездно помогал бедным и больным, были знаменитые купцы и почетные граждане Балашова. Среди них - такие известные в прошлом балашовские купцы, как И.И. Иванов, создавший на принадлежавшей ему земле женскую богадельню, В.П. Туркин и другие. Как результат, к концу XIX века в городе на Хопре имелись две богадельни, образованные при православных храмах.

Между тем такие глобальные исторические события, как Октябрьская революция, гражданская и мировые войны, прогремевшие в первой половине XX века, оставили значительный культурологический и социально-экономический след в жизни Балашова. Следствием чего стала определенная оптимизация стационарных социальных учреждений в нашем городе. Данная тенденция сохранялась вплоть до середины прошлого века.

В свою очередь, Государственное учреждение «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» было открыто в послевоенное время, 17 июня 1968 года, под эгидой Министерства социального обеспечения РСФСР. А уже в эпоху постперестроечной трансформации, в 1992 году, учреждение перешло под руководство созданного управления социальной защиты населения Саратовской области, ставшего впоследствии Министерством социального развития Саратовской области, которое и ныне является учредителем дома-интерната.

Капитаны, капитаны... Экскурс в историю

Конечно, у каждой команды должен быть свой «рулевой», «капитан». В данном случае это — директор Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Так, первым директором учреждения был назначен Анатолий Павлович Ойкин. А сотрудниками, встречавшими вместе с ним первых жильцов, были врач Анатолий Васильевич Зеленковский, медсестра Нина Дмитриевна Шевченко, повар Станислав Григорьевич Тимонин, санитарка Нина Назаровна Борисова и библиотекарь Тамара Валентиновна Ряписова.

В доме-интернате тогда располагались медицинский пункт, физиотерапевтический и процедурный кабинеты. Имелись парикмахерская, библиотека, клуб, столовая, рассчитанная на 120 мест. Установлено четырехразовое питание проживающих. Кроме этого, в доме-интернате находились сапожная, плотницкая, цветочная и швейная мастерские, а на территории располагались свиноферма, огород и плодовый сад.

С 1983 года директором дома-интерната стал Георгий Георгиевич Дробышев, за время работы которого был сделан дренаж вокруг дома-интерната, весьма актуальный для полноценной деятельности учреждения.

Ему на смену пришел Владимир Иванович Кульков, являвшийся руководителем дома-интерната с 1987 по 2002 годы. В тот период здесь были построены отапливаемые гаражи, сделана и введена в эксплуатацию артезианская скважина для автономного обеспечения водой, в связи с чем свиноферму пришлось закрыть. Также были разбиты цветники. Перед фасадом здания установлен фонтан «Самсон». Были открыты комната психологической разгрузки, спортивный зал, стоматологический кабинет. Начал свою активную деятельность и спортивный клуб «Хопёр».

В период руководства учреждением Любови Ивановны Лебедевой (с 2002 года) проводился ремонт жилых комнат дома-интерната. Активно развивалась организационно-методическая деятельность. На базе учреждения открылась информационно-методическая площадка. Регулярно проходили конкурсы и семинары различных уровней и направлений. Открылись несколько новых клубов культурно-досуговой направленности. Так, для любителей эстрадных и народных песен были организованы клубы по интересам «Лучинушка», «Золотой граммофон». Начал свою работу и клуб для любителей апитерапии «Если хочешь быть здоров». Активно проводились занятия с использованием творческого информационного комплекса «Медиа». Для любителей народно-прикладного творчества был организован клуб «Горница». Примечательно, что эти клубы функционируют и по сей день. Кроме того, в структуре учреждения были созданы два геронтологических отделения, отделение общего типа, три отделения милосердия, отделение реабилитации молодых инвалидов.

С 2009 руководителем дома-интерната являлся Сергей Николаевич Чередников. В период его руководства также проводился ремонт жилых комнат в шести отделениях милосердия, в отделениях геронтологии. Установили новую мебель в холлах и жилых комнатах учреждения, заменили межкоридорные двери. В 2010 году открылось первое отделение милосердия для больных, страдающих хроническими психическими заболеваниями. После назначения на должность директора Александра Николаевича Горбунова (2010 год) был радикально изменён внешний вид концертного зала и библиотеки учреждения, был начат ремонт столовой. Приобретено различное медицинское оборудование. Проводился ремонт и жилых комнат учреждения, медицинского блока. Более того, с 2011 года учреждение сменило организационно-правовую форму и стало автономным учреждением с официальным названием Государственное автономное учреждение Саратовской области «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

С 2012 года коллектив возглавляет директор ГАУ СО «Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Дмитрий Владимирович Краснов.



Чем живёшь, дом-интернат?

Балашовский дом-интернат для престарелых и инвалидов расположен в живописном месте нашего города, с выходом на Тростянский луг. Рядом с территорией дома-интерната имеется пруд, православный храм. Изначально учреждение было рассчитано на 250 койко-мест. Однако в 1980 году было пристроено дополнительное помещение ещё на 250 койко-мест.

Сегодня основным видом деятельности учреждения является социальное обслуживание совершеннолетних граждан, в том числе страдающих психическими расстройствами, с полной или частичной утратой способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.

Окончание в "БП" №№31-32 от 1 марта.