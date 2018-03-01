"Эхо прошедшей войны..."

Морозным и облачным утром 15 февраля 2018 года, ровно через 29 лет после окончания Афганской войны, возле балашовского памятника воинам–интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Почтить память не вернувшихся из Афганистана и других локальных конфликтов земляков в тот день сюда пришли воины-интернационалисты, военнослужащие Балашовского гарнизона, родственники бойцов, погибших в «горячих точках», представители органов местного самоуправления, федеральных структур, различных организаций района.

Открывая митинг, ведущий торжественного мероприятия, руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков отметил, что в афганском конфликте наша страна потеряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Отдавая дань традиции, в память о боевых товарищах многие балашовцы ежегодно собираются на этом знаковом месте. Не стал исключением и нынешний февраль.

В свою очередь, начальник Балашовского гарнизона Д.Е. Перминов особо подчеркнул, что, спустя много лет после окончания Второй мировой войны, определенные силы в мире пытались и пытаются оспорить её итоги, стремятся к переделу сложившего мироустройства. И воины-интернационалисты явились ярким примером того, как наше Отечество противостояло этому злу. Однако и сегодня российские военнослужащие продолжают выполнять свой воинский долг за пределами нашей Родины. Так, на днях страна простилась с Героем Российской Федерации, военным летчиком Филипповым Романом, который явил ещё один пример верности своему воинскому долгу и величайшего мужества.

Как отметил глава МО город Балашов В.И. Якубович, в этот день мы вспоминаем тех солдат и офицеров, которые в неимоверно сложных условиях, вдали от Родины остались верны присяге. Они ежедневно смотрели в лицо смертельной опасности, при этом проявляя исключительные примеры мужества и героизма. И наш святой долг помнить тех, кто погиб, но не потерял чести русского солдата.

По словам военного комиссара Балашова, Балашовского и Романовского районов В.В. Горбунова, все воины-интернационалисты – легендарные личности, которые выполнили государственный, гражданский и военный долг. Виктор Валентинович сказал им искренние слова благодарности за службу Отечеству, а также призвал всегда помнить воинов, погибших в локальных конфликтах.

В торжественном мероприятии также принял участие ветеран боевых действий в Афганистане полковник запаса В.И. Неизвестный, который подробно рассказал о подвиге своих однополчан. Учащийся творческого объединения «Художественное слово» ЦДО «Созвездие» Я. Коршунов зачитал стихотворение, посвященное памяти капитана А.С. Горбачевского и старшего лейтенанта В.А Иванова, до последнего пытавшихся спасти сбитый самолет Ан-30 под Баграмом. В свою очередь, курсант факультета дальней и военно-транспортной авиации КВВАУЛ О. Матыцин напомнил всем, что наша страна в глобальном масштабе всегда противостояла деструктивным силам разрушения и порабощения.

По окончании митинга была объявлена минута молчания. А затем состоялось возложение венков и цветов к памятнику воинам–интернационалистам. И в морозном балашовском воздухе прогремели автоматные выстрелы как дань воинских почестей погибшим солдатам…

"БП" №№29-30 от 27 февраля.