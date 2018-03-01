Информационное сообщение

Управление ФСБ России по Саратовской области информирует о наборе на учебу в профильные образовательные учреждения: Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России (г. Орел, обучение проводится в интересах ФСБ России), а также в пограничные институты ФСБ России (г. Москва, Калининград, Голицыно, Курган, Хабаровск).



Обучение проводится по очной форме.

Требования к кандидатам:

- возраст до 24 лет;

- среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование.

В качестве вступительных испытаний зачитываются результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного испытания профильной направленности и оценки уровня физической подготовленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных учреждениях засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бесплатным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов федеральной службы безопасности. После окончания учебного заведения выпускники распределяются к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученными специальностями.

Дополнительно осуществляется набор кандидатов на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ России на должности прапорщиков.

Требования к кандидатам: мужчины в возрасте до 40 лет, годные по медицинским показаниям к прохождению военной службы.

Кандидаты на учебу и службу в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ России по Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, д. 77, тел. 8 (8452) 373-362, 373-354.

Пресс-служба

