Есть такая профессия - сохранять историю

10 марта архивисты Балашовского муниципального района вместе с коллегами из самых разных уголков России отмечают свой профессиональный праздник – День архивов. Появился он не так давно. Коллегия Федеральной архивной службы России рассмотрела вопрос об его учреждении 5 марта 2003 года. Наиболее подходящей датой для установления праздника явилось 10 марта, поскольку именно в этот день в 1720 году был опубликован подписанный Петром Великим первый в России государственный акт – Его императорского величества «Генеральный регламентъ или Уставъ», в котором была отведена отдельная глава «О архивахъ».



Этот документ определил основы организации российского государственного управления и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать». Архивы были отделены от текущего делопроизводства и стали особыми частями учреждения для приема и хранения оконченных дел.

До 1 апреля 2016 года на территории района работало два архивных учреждения: филиал областного государственного учреждения «Государственный архив Саратовской области» в г. Балашове (филиал ОГУ ГАСО в г.Балашове) и архивный отдел муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление Балашовского муниципального района» (муниципальный архив). На основании приказа управления делами Правительства Саратовской области от 14.12.2015 №377 филиал ОГУ ГАСО в г. Балашове ликвидирован с 30.03.2016 г. Архивные документы филиала периода после 1917 года переданы в муниципальную собственность и находятся на хранении в муниципальном архиве.

В декабре 2014 года муниципальный архив был переведен в новое здание и в настоящее время имеет возможность обеспечить сохранность, целостность фондов и их эффективное использование, а население теперь может обращаться за оказанием услуг в одно учреждение.

Сегодня объем Архивного фонда муниципального архива превышает 264 тыс. единиц хранения. Архивные документы представляют собой историко-документальный комплекс, неразрывно связанный с историей Балашовского района. Это бесценное документальное наследие удалось сохранить и во времена «макулатурных кампаний», и в военное лихолетье, и в пору конфликтных «девяностых» благодаря самоотверженной деятельности не одного поколения замечательных подвижников архивного дела Балашовского района. Поэтому главное в работе архива это люди, которые посвятили свою жизнь решению важнейшей задачи – хранению, обработке, комплектованию фондов, научному использованию документов, исполнению запросов граждан и юридических лиц.

Колоссальный вклад в развитие архивной отрасли района внесли бывшие директора филиала ОГУ ГАСО в г. Балашове - Леонкин (с 1927 по 1928 гг.), В.М. Аношин (с 1928 по 1968 гг.), В. Поляков (с 1968 по 1976 гг.), В.В. Танонин (с1976 по 1986 гг.), Л.А. Сабаева (с 1986 по 1990 гг.). И еще одна яркая личность – В.В. Мещеряков (с 1990 по 2006 гг.). Архивные документы были для него не молчаливыми пыльными бумагами, а свидетелями живой истории. Всех сотрудников, работавших в разное время в филиале, можно охарактеризовать тремя словами «заразившиеся архивным вирусом». Стаж их работы в архиве от 20 и более лет: Л.В. Пименова, Л.Н. Масленникова, М.В. Смирнова, Н.П. Постнова, В.Е. Праскудина, Т.В. Лобанова, С.К. Назарова, О.А. Алешина и другие.

Становление и развитие районного государственного архива было бы невозможно без многолетнего труда заведующих райгосархивом: М.И. Кузнецовой, Нижегородовой, И.М. Жигаловой, С.П. Куксовой, Т.М. Пелепенченко, Л.Ю. Жегуновой, Л.В. Пукасенко.

Нынешние архивисты продолжают дело, начатое предшественниками. Ведь каждый прожитый день уже завтра может попасть в анналы истории.

Современное развитие общества требует от нас новых форм и методов работы, ставит перед нами задачи, отличающиеся от тех, которые стояли перед нашими коллегами. Но во все времена остается главное предназначение архивов – собирать и хранить документы.

И архив непрерывно пополняется документами. Мы принимаем на хранение от организаций, предприятий и учреждений документы, имеющие историческое, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, всесторонне отражающие современное социально-экономическое развитие Балашовского муниципального района.

Ежегодный объём поступающих в архив документов составляет от 400 до 600 единиц хранения, без учёта поступления дел от ликвидированных предприятий и организаций.

В настоящее время в архивном отделе хранятся 1690 фондов, в т.ч. 1267 фондов управленческой документации (176750 ед.хр.), 421 фонд – документы по личному составу (87217 ед.хр.) и два фонда – документы личного происхождения (216 ед.хр.). Самые ранние документы с 1917 года и по сегодняшний день.

Наличие в руках архивистов такого информационного ресурса налагает серьезные обязанности не только по обеспечению его сохранности и пополнению, но и по всестороннему использованию в интересах граждан, общества и государства.

Одно из направлений использования документов связано с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, получение льгот и компенсаций – исполнение социально-правовых запросов. Так, если в 2013 году было исполнено 3440 социально - правовых запросов, то за последние пять лет их количество колеблется от 3700 до 3980, при этом положительный результат составляет 97 процентов.



Окончание в "БП" №№29-30 от 27 февраля.