"Эстафетная палочка" перешла в надёжные руки

В Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства в рамках программы Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы прошла встреча с представителями общественных организаций города и района. А поводом послужила очередная официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины.

Надо сказать, в БТМСХ определены новые формы в работе с молодёжью, налажен тесный контакт взаимодействия с общественными организациями, бывшими выпускниками-воинами запаса и в отставке. И такое содружество с каждым разом заметно расширяется.



Так, пограничники СРООВ ЗГГ «Часовые Родины» участвуют в различных студенческих мероприятиях, помогают поисковыми материалами музею техникума. Словом, здесь отлично понимают всю важность патриотического воспитания будущих специалистов сельского производства и призывников.

Это ли не пример для подражания!

Вот и в эти дни в актовом зале техникума юноши и девушки, а также педагоги впервые увидели огромное количество людей в военной форме, почётных гостей. У многих из них на груди фронтовые награды.

Продолжительными аплодисментами встречали хозяева учебного заведения ветеранскую делегацию, в которую вошли председатель правления Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков, руководитель местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана А.С. Заикин, председатель СРОО «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова, вдова погибшего 11 марта 1985 года в небе Афганистана командира самолёта Ан-30 капитана Горбачевского А.С. Ольга Николаевна Горбачевская, воины-пограничники СРООВ ЗГГ «Часовые Родины» (А.Ю. Муранов), ветераны Вооружённых сил и воины-«афганцы».

Как напоминание о событиях 29-летней давности на малом экране демонстрируется фильм о выводе советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.

Открыли мероприятие, названное организаторами «Время выбрало нас!», ведущие Евгений Лучников и очаровательная Ксения Бондарева.

О годах учёбы в Самаркандском военном автомобильном командном училище и о службе в составе ограниченного контингента советских войск в ДРА рассказал подполковник запаса С.Д. Загорняков. Он вспомнил земляков-балашовцев, погибших на той войне. Минутой молчания почтили их память.

А из волнующей речи О.И. Морозовой присутствующие в зале узнали о подвиге Александра Сергеевича Горбачевского. После окончания 10-летки он поступил в Балашовское ВВАУЛ. Закончил его, а в 1974 году был направлен для прохождения дальнейшей службы в Сибирский военный округ в город Красноярск. В июне 1984 года Александр получил назначение в Туркестанский военный округ, а оттуда - в Афганистан, в 50-й отдельный смешанный авиационный полк (в/ч 97978, Кабул).

11 марта 1985 года накануне предстоящей Джелалабадской операции самолёт Ан-30, пилотируемый капитаном А.С. Горбачевским, вылетел по маршруту Кабул-Джелалабад-Лангман-Саланг для выполнения боевого задания (аэрофотосъёмка стратегических объектов над Джелалабадом). После успешного фотографирования подходящей площадки для десантирования советских десантников в районе Лангмана экипаж взял курс на Саланг.

В 9 часов 20 минут самолёт был обстрелян душманами. Ракета попала в левый двигатель, самолёт загорелся. Александр подал экипажу команду покинуть горящий самолёт на парашютах, а сам со вторым пилотом балашовцем, старшим лейтенантом В.А. Ивановым, который наотрез отказался оставить своего командира одного, попытался посадить пылающую машину. Но дотянуть до аэродрома друзьям не удалось. Последние слова Горбачевского, записанные «чёрным ящиком» на высоте 20 метров от земли, были: «Ну вот, Слава, нам и конец». И взрыв...

Посмертно Александр Горбачевский был представлен к званию Героя Советского Союза, но высокие чины в министерских кабинетах распорядились по- своему, наградив нашего земляка орденом Красного Знамени (посмертно). Вячеслав Александрович Иванов также был удостоен ордена Красного Знамени (посмертно).

Ольга Ивановна передала в дар музею истории журнал «Боевое братство» с описанием того последнего огненного рейса Ан-30 и рассказом о подвиге наших земляков.

Ветераны Пограничных войск Михаил Николаевич Бобков, Владимир Михайлович Новиков, Николай Владимирович Диордица, Игорь Витальевич Дуванов, Павел Александрович Александров и воины-интернационалисты Александр Семёнович Заикин, Сергей Анатольевич Тараненко, Виктор Иванович Колмыков, Олег Николаевич Медведев обратились к юношам призывного возраста с напутственными словами, ответили на вопросы студентов из зала.

Хотелось бы особенно отметить сольное исполнение военных песен студентами Алексеем Голубевым и Дмитрием Воробьёвым. Молодцы!

Свою эрудицию, ловкость, выносливость, находчивость показали в конкурсе «А ну-ка, парни!» юноши из команд «Сокол» и «Патриот».

Жюри по достоинству оценило знания, умения и навыки мальчишек в разборке и сборке автомата Калашникова, выполнениии команды «Рота, подъём!» и спортивных упражнений, преодолении «минного поля»... с закрытыми глазами, написании из армии тёплого солдатского письма домой, поднятии пудовой гири... Чувствуется отменная подготовка парней преподавателями физической культуры Н.А. Книгиным, С.В. Сильниковой, Б.И. Носовым и преподавателем ОБЖ В.И. Чиркиным.

Главный судья соревнований старший прапорщик в отставке М.Н. Бобков лаконично подвёл итоги конкурсных испытаний словами: «Лучшей стала команда «Сокол», но победила - дружба!».

Ветераны вручили участникам жарких баталий сладкие призы.

В свою очередь, О.В. Саврасова от имени директора техникума А.В. Лукашина вручила благодарственные письма за большой вклад в военно-патриотическое воспитание студенческой молодёжи СРОО «Память о защитниках Отечества», ВООВ «Боевое братство» и СРООВ ЗГГ «Часовые Родины».

Можно с уверенностью сказать, что «эстафетная палочка», переданная нынешнему поколению ветеранами Великой Отечественной войны, в надёжных руках!

"БП" №№29-30 от 27 февраля.