Воистину, бал это прекрасно!

Стало уже доброй традицией проводить в большом зале заседаний администрации Балашовского муниципального района накануне Всемирного дня православной молодежи (15 февраля) Сретенский бал. В этом году он прошел уже в четвертый раз и собрал более 60 участников из числа учащейся и студенческой молодежи, а также молодых педагогов образовательных учреждений как города, так и района.



В качестве почетных гостей на этом «великосветском» мероприятии присутствовали: глава МО город Балашов В.И. Якубович, глава администрации муниципального образования г. Балашов С.Ю. Александров, заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Л.И. Рымашевская, руководитель общественной приёмной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» О.В. Остапенко, начальник управления образования администрации Балашовского муниципального района В.В. Шатковская, секретарь Епархиального управления священник Роман Волков, руководитель отдела по делам молодёжи Балашовской епархии протоиерей Вадим Иноземцев, руководитель православного кризисного центра "С верой в жизнь", руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Балашовской епархии священник Сергий Киреев…

В отличие от прошлых лет, когда на бал, бывало, «заглядывали» царственные особы (к примеру, в прошлом году осчастливили своим присутствием императрица Екатерина Великая со своим фаворитом светлейшим князем Григорием Потемкиным), в этот раз сюда пришли два бравых гусара 5-го гусарского Александрийского полка, как они сами себя отрекомендовали.

Открыли бал обворожительные барабанщицы (танцевальный коллектив «Лау-де-вита» под руководством Д. Макеевой).

Программа бала, как всегда, была весьма насыщенной и разнообразной. Дамы и кавалеры исполнили такие экзотические по нынешним временам танцы, как салонный бранль, гросфатер, вальс-мазурка, Венский вальс… К слову сказать, эти удивительные танцы поставила с участниками бала хореограф И.В. Землянухина.

Относительно вальса и мазурки у горячих гусар вышел спор, который едва не вылился в… дуэль. Впрочем, все закончилось вполне благополучно. Ох, уж эти гусары…

Была здесь и традиционная православная викторина, которую с участниками бала провел протоиерей Вадим Иноземцев. Со своей музыкальной программой выступили преподаватели, студенты Саратовского областного колледжа искусств в городе Балашове, обучающиеся и педагоги МУДО «ДШИ №1 г. Балашова», артисты Балашовского драматического театра, вокальный ансамбль «Благовест».

Все участники бала получили именные сертификаты и статуэтки ангела – символ Сретенского бала.

Наверняка каждая из девушек чувствовала себя в этот день Наташей Ростовой на ее первом балу. Ну, а кавалеры, скорее всего, примеряли на себя образ князя Андрея Болконского.

Воистину, бал – это прекрасно!

"БП" №№27-28 от 22 февраля.