В летописи Балашова - новые имена. Назван победитель конкурса "Учитель года-2018"

Две недели пролетели как один день. Конкурсные этапы XXI районного конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2018» позади. Победитель назван.



Финал состоялся в зале Центра «Созвездие». Конкурсные испытания также проходили на базе гимназии им. Ю.А. Гарнаева, школы № 7. О пройденных этапах - «методический семинар», «урок», «самоанализ урока», «интернет-ресурс» (размещение методических разработок), «педагогический совет», «мастер-класс» - напомнил фильм, показанный на большом экране…

«Учитель года» проводится управлением образования, муниципальным отделением общественной организации «Педагогическое общество России», районной профсоюзной организацией работников образования и науки. Его завершение, благодаря стараниям конкурсантов, их коллег и учеников, всегда бывает ярким и зрелищным.

За 21 год в этом конкурсе приняли участие 150 учителей Балашовского района с педагогическим стажем от 5 до 25 лет. Теперь эта летопись пополнилась новыми именами. Семь учителей города и района преподнесли ещё один подарок, подготовив тематическое выступление «В делах ученика учитель – вечен!». Конкурсантки в очередной раз доказали, что настоящий учитель должен уметь всё: не только провести урок в незнакомом классе, но и выступить с музыкальными и хореографическими номерами.

Как и любой конкурс, «Учитель года» предполагает распределение призовых мест. Но вот проигравших в нем точно нет. Каждый педагог приобрел бесценный опыт, знания, попробовал свои силы, новые методики. Наверняка всё это пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности нынешних конкурсанток.

Наконец, на сцену под аплодисменты были приглашены финалистки. С окончанием конкурса и успешным прохождением этапов их поздравили глава МО г. Балашов В.И. Якубович, начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская, председатель районной организации профсоюза работников образования Н.А. Юшкова. Все конкурсантки награждены дипломами и денежными премиями.

Результаты же самого профессионального состязания таковы. Победителем конкурса «Учитель года-2018» стала учитель иностранного языка школы № 5 Г.В. Кудинова. Второе место заняла учитель начальных классов А.С. Мялкина (школа с. Репное), третье – учитель начальных классов О.В. Масленникова (школа № 3). Диплом лауреата в номинации «Традиции и новаторство в образовании» вручен Е.С. Сердобинцевой (учитель математики школы п. Октябрьский), диплом лауреата в номинации «Педагогическое искусство» - С.Ю. Бреевой (учитель начальных классов гимназии им. Ю.А. Гарнаева), диплом лауреата в номинации «Педагогическое призвание» - Ю.Г. Маникиной (учитель иностранного языка школы р.п. Пинеровка), диплом лауреата в номинации «Педагогическое мастерство» - Е.Н. Чикиной (учитель иностранного языка школы № 6).

Кроме того, учителя А.С. Мялкина и Ю.Г. Маникина отмечены специальным призом председателя районной организации профсоюза работников образования «За сохранение и развитие лучших традиций педагогики».

Победителей и финалисток конкурса поздравили руководители образовательных учреждений. Уважение коллег и признание руководства – ещё один плюс участия в конкурсе.

"БП" №№25-26 от 20 февраля.