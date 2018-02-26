П.М.Петраков: "Работы предстоит много, но главное - достижение конкретных результатов"

В феврале нынешнего года началась серия рабочих встреч руководителей органов местного самоуправления Балашовского муниципального района с населением муниципальных образований. Цель этих встреч заключается в информировании людей об итогах социально-экономического развития Саратовской области за пять лет, о том, как сработала местная власть в прошлом году. Одновременно с этим обсуждаются и наиболее острые вопросы, волнующие сегодня как городских, так и сельских жителей…



Первая встреча состоялась в пос. Первомайский. Ее провел глава БМР П.М. Петраков.

Разговор с первомайцами глава БМР П.М. Петраков предварил напоминанием о том, что в самом начале наступившего года в Саратовской области прошло несколько кустовых совещаний представителей органов местного самоуправления районов и поселений с участием Председателя Государственной Думы России В.В. Володина и губернатора нашего региона В.В. Радаева.

Одно из таких расширенных совещаний, в котором приняла участие и балашовская делегация, состоялось в городе Ртищево. Выступая на этом совещании, губернатор Саратовской области В.В. Радаев подвел итоги социально-экономического развития нашего региона за последние пять лет. Освещению первоочередных задач, стоящих перед Саратовской областью на ближайшие годы, было посвящено выступление спикера Госдумы В.В. Володина.

С тезисами этих двух докладов Павел Михайлович Петраков и ознакомил жителей поселка Первомайский.

По оценке В.В. Радаева, за пять минувших лет область сделала значительные шаги вперед во многих сферах экономического развития. В частности, была проведена большая работа по повышению доходной части и эффективности расходов бюджета. Второй год подряд регион завершил с профицитом, не взяв за это время ни копейки коммерческих кредитов. Структура госдолга области сегодня более чем наполовину представлена не рыночными, а бюджетными кредитами с минимальными процентами.

В 2017 году с учётом увеличения федеральных дотаций оказана дополнительная финансовая поддержка местным бюджетам на общую сумму 1,7 млрд. рублей, что позволило существенно сократить просроченную кредиторскую задолженность перед внебюджетными фондами и поставщиками ТЭР. Кроме того, списаны долги перед областным бюджетом 36-ти муниципалитетов в суммарном объеме 1,2 млрд. рублей.

На 2018 год объём дотаций муниципалитетам увеличен на 500 млн. рублей. Также зарезервированы средства для стимулирования местных бюджетов, которые развивают свой налоговый потенциал.

В сфере экономики Саратовская область также улучшила свои показатели. За 2017 год ВРП составил почти 700 млрд руб. Темп роста – 102,1%. Индекс промышленного производства – 103,3%, что превышает среднероссийский показатель (102,1%). Заработная плата по итогам года показала рост на 5%, её размер – 24 тыс. рублей.

Основными драйверами регионального экономического роста, который на протяжении шести лет опережал среднероссийские показатели, остаются промышленность и сельское хозяйство. Объёмы производства здесь выросли в 1,5 и 1,8 раза, соответственно.

С 2013 года валовой сбор зерновых вырос с 3,3 млн тонн до рекордных 6 млн тонн. Это позволило области занять первое место по намолоту в Приволжском федеральном округе и четвёртое – в России.

Другое стратегическое направление регионального АПК - поддержка фермерских хозяйств. Одним из главных итогов участия в программе господдержки стало увеличение поголовья скота и птицы в фермерских хозяйствах.

За минувшие годы была значительно улучшена дорожная инфраструктура региона. За три прошедших года Саратовская область была соединена асфальтированными дорогами с Волгоградской и Ульяновской областями, удалось обеспечить надежную транспортную связь с Самарой. Другой масштабный проект, стартовавший в 2017 году, - межмуниципальные дороги. В региональном Дорожном фонде на 2018 год саккумулировано 6,4 млрд. рублей, которые пойдут, в том числе и на муниципальные дороги.

В докладе губернатора были отмечены и успехи в возведении значимых объектов социальной сферы. Касаемо Балашовского района, были упомянуты бассейн СГУ и реконструкция Балашовского драматического театра.

По словам Павла Петракова, отдельно губернатор остановился на проблематике муниципалитетов.

По сельскому хозяйству: во всех районах в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения производства скота, птицы и молока. Потенциал – это хорошая кормовая база и крепкие хозяйства, готовые осваивать новые направления. Со своей стороны региональная власть обещает оказать всю необходимую поддержку, в том числе – грантовую.

По транспортной инфраструктуре: практически в каждом районе есть межмуниципальные и межпоселковые дороги, которые давно нуждаются в ремонте. По области только общая протяженность дорог, требующих неотложного ремонта, составляет две тысячи километров.

Общая проблема - дефицит врачебных кадров. Молодых специалистов нужно стимулировать. Именно на это нацелен проект «Сельский доктор». Благодаря ему, с 2012 года было заключено более 300 договоров с различными медицинскими специалистами. Возможности проекта далеко не исчерпаны. Усилить его КПД – общая задача и для муниципалитетов, и для министерства здравоохранения.

В текущем году в Саратове пройдёт региональный экономический форум с участием региональных экспертов и ведущих предприятий области. Задачи по подготовке уже поставлены. Муниципалитеты в стороне не останутся. Саратовская область приступает к созданию так называемой Корпорации развития, которая поможет в реализации инвестиционных проектов. Один из таких проектов - это строительство в Саратове речного порта для отгрузки зерна. Такая модель уже реально работает. В частности, она вполне хорошо себя зарекомендовала в Казани и Ульяновске.

Еще один новый проект 2018 года – организация школы молодых управленцев по подготовке кадров, в том числе и для муниципальных образований. Уже есть предложения со стороны ведущих вузов региона, готовых стать базой для такой площадки.

Павел Михайлович сообщил первомайцам, что участвовавший в совещании в Ртищево председатель Государственной Думы В.В. Володин отметил рекордный урожай зерновых, собранный аграриями области в 2017 году, высоко оценил труд сельских тружеников и поблагодарил их за самоотверженную работу. К слову сказать, значительный вклад в общий успех внесли именно балашовские земледельцы, которые сумели собрать также рекордный для себя урожай в 403 тысячи тонн и в очередной, уже 18-й раз удостоились почетного приза губернатора «Золотой колос», вручаемого за наивысшую урожайность.

Глава БМР П.М.Петраков подчеркнул, что, по мнению спикера Госдумы, для региона по-прежнему остаётся важной тема ремонта дорог, а также социальные инициативы главы нашего государства, направленные на поддержку материнства и детства, на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Среди уже завершённых региональных проектов в нашем районе В.В. Володин отметил строительство новой сцены Балашовского драматического театра, где по инициативе губернатора области В.В. Радаева минувшей осенью с успехом прошёл фестиваль «Театральное Прихопёрье».

При этом Вячеслав Викторович подчеркнул, что на территории области ещё остается немало вопросов, которые требуют решений, и предложил разрабатывать муниципальные программы в разных сферах.

Разумеется, на встрече с жителями Первомайского МО не могла не зайти речь и о наших местных делах, о том, с какими результатами закончили 2017 год в Балашовском муниципальном районе.

Так, по словам главы БМР П.М.Петракова, в прошлом году долговая нагрузка бюджета Балашовского муниципального района значительно уменьшилась.

По итогам прошлого года в районный бюджет поступили доходы в объёме более 1 млрд. 616 млн рублей, что на 266 млн рублей (на 20%) больше поступлений 2016 года. Получение дополнительных доходов позволило значительно (почти на 166 млн рублей) сократить кредиторскую задолженность бюджетных учреждений района, которая, по состоянию на 1 января 2017 года, составляла около 380 млн рублей.

В полном объёме погашена задолженность бюджетных учреждений по налогу на доходы физических лиц за 2013-2015 годы и по страховым взносам в Пенсионный фонд за 2011-2013 годы и частично за 2014-2017 годы в ПФР.

Долговая политика района была направлена на сокращение муниципального долга и на обеспечение способности района осуществлять заимствования в объёмах, необходимых для перекредитации.

По Бюджетному кодексу РФ, к муниципальному долгу относятся только кредиты и муниципальные гарантии. Если на протяжении последних лет объём муниципального долга района имел тенденцию к увеличению, то, по состоянию на 11 января 2018 года, муниципальный долг снизился на 26,5 млн. рублей и составил 214,7 млн. рублей. Уровень долговой нагрузки составил 67 % и снизился на 11 процентных пунктов.

К безоговорочным успехам минувшего года Павел Михайлович отнес строительство новой сцены Балашовского драматического театра и проведение на ней фестиваля «Театральное Прихоперье» (который, кстати говоря, решено сделать традиционным); продолжающуюся масштабную реконструкцию СОК «Олимп» и оборудование футбольного поля стадиона означенного спортивно-оздоровительного комплекса искусственным газоном; первый за много лет масштабный ремонт придомовых территорий и общественных пространств в городе Балашове (отремонтированы 34 двора и две общественные территории).

Выше всяких похвал сработали в 2017 году сельские труженики. Впервые в истории нашего района им удалось преодолеть отметку в 400 тысяч тонн по валовому сбору зерновых.

В минувшем году повышенное внимание уделялось дорожной деятельности. В Балашове работы по восстановлению дорожного покрытия на основных автодорогах улично-дорожной сети проводились в основном своевременно и в течение всего года. Благодаря работе областных структур власти федеральная трасса Саратов – Балашов впервые за много лет находится в отличном состоянии.

Несмотря на имеющиеся финансовые затруднения, весомая работа была проделана в сфере благоустройства. Примером этому может служить то, как Балашов готовился к театральному фестивалю. Наряду с коммунальными службами на субботниках трудились сотни жителей города: сотрудники районной и городской администраций, депутаты, работники предприятий и организаций, студенты и школьники. За несколько недель общими усилиями удалось сделать так, что в Балашове стало значительно чище, с городских улиц были вывезены десятки грузовых автомашин мусора.

Завершая свое выступление перед первомайцами, глава БМР П.М.Петраков особо подчеркнул, что сейчас очень важно не останавливаться на достигнутом, необходимо планомерно продолжать и развивать все положительные моменты и достижения ушедшего года. «Работы предстоит много, но главное – это достижение конкретных результатов», -резюмировал Павел Михайлович.

Затем встреча продолжилась уже в формате «вопрос-ответ». Жители Первомайского муниципального образования задали главе района волнующие их вопросы. В основной своей массе эти вопросы касались проблематики благоустройства поселковой территории, дальнейшего развития уличного освещения, качества работы в Первомайском учреждений региональных и федеральных структур. По всем обозначенным проблемам районная и поселковая власть будут совместно искать пути решений.

P.S. В этот же день подобную встречу с жителями Тростянского МО провел начальник Управления по делам ГО и ЧС, депутат Собрания депутатов БМР С.В. Попов.

"БП" №№25-26 от 20 февраля.