Балашовцы будут выбирать не только Президента...

Состоялось заседание Общественного совета по контролю за благоустройством дворовых территорий и общественных пространств Балашовского района. Как и планировалось ранее, на этом заседании членам Общественного совета были представлены пять общественных территорий города Балашова, предложенных самими горожанами.

Напомним, что в течение месяца (с 9 января по 9 февраля нынешнего года) балашовцы имели возможность высказать свои предложения относительно той или иной общественной территории города, которая, по их мнению, должна быть приведена в порядок в текущем году. Специально для этого в разных уголках города были оборудованы стационарные пункты для приема этих самых предложений. Надо заметить, что жители Балашова проявили завидную активность и решили не упускать предоставленной им возможности принять деятельное участие в намечающихся преобразованиях. Всего за месяц было подано 8065 предложений. Для сравнения, в целом по области было подано чуть более 27 тысяч подобных предложений, заявок и пожеланий.

Итак, на рассмотрение членов Общественного совета был представлен список из пяти общественных территорий, которые, по мнению балашовцев, нуждаются в благоустройстве в первоочередном порядке. Представление территорий-претендентов сопровождалось демонстрацией рабочих эскизов проектов того, как эти самые территории будут выглядеть после завершения всех благоустроительных работ. В заветный список вошли: территория сквера по ул. К.Маркса от ул. 167 Стрелковой дивизии до ул. Софинского; проспект Космонавтов от 1-го до 2-го пятачка; набережная реки Хопёр в центральной части города; территория перед гостиницей «Хопёр»; пешеходная зона на ул. Титова.

Этот список был утвержден членами Общественного совета, и именно данные территории будут баллотироваться в ходе предстоящих 18 марта выборов президента в так называемом рейтинговом голосовании. Подсчетом голосов, поданных за эти общественные территории, займутся 37 счетных комиссий стольких же счетных участков по рейтинговому голосованию общественных территорий. Список председателей данных счетных комиссий также был утвержден на нынешнем заседании Общественного совета.

К следующему заседанию Общественного совета, которое назначено на 26 февраля, должны быть подготовлены и представлены дизайн-проекты территорий, по которым будет проходить рейтинговое голосование.

"БП" №№25-26 от 20 февраля.