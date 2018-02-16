В Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации внесены изменения, направленные на совершенствование мер противодействия терроризму, и ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 445-ФЗ « О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования мер противодействия терроризму» внесены изменения в статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми максимальный срок лишения свободы за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности увеличивается до 15 лет. Максимальный срок лишения свободы за совершение этих же деяний лицом с использованием своего служебного положения увеличен вплоть до пожизненного.



Федеральный закон криминализирует пропаганду терроризма, внося соответствующие изменения в статью 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом в примечаниях к указанной статье определяется для её целей понятие «пропаганда терроризма».

Кроме того, Федеральным законом предусматривается увеличение сроков лишения свободы за финансирование акта международного терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение акта международного терроризма до 20 лет.

Указанный Федеральный закон вступил в силу 31 декабря 2017 года.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 501-ФЗ «О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В частности, увеличен размер штрафа за данное деяние, если оно совершено из хулиганских побуждений.

Усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры (здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, отдыха и досуга, сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского транспорта, учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, и иные объекты социальной инфраструктуры), а также, если данное деяние совершено для дестабилизации деятельности органов власти. В последнем случае в качестве наказания предусматривается в числе прочего лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то срок лишения свободы может составить от 8 до 10 лет.

Федеральный закон вступил в силу 11 января 2018 года.

По информации управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Правительства области