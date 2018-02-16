Главная
Пятница, 16 февраля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Территории определены, впереди голосование

18 марта 2018 года, в единый день голосования, жителям Балашовского района предстоит выбрать не только будущего президента страны, но и путем так называемого рейтингового голосования определиться  с тем, какую общественную территорию необходимо отремонтировать и привести в надлежащий вид в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Балашов» в текущем году.
 

В течение месяца (с 9 января по 9 февраля) балашовцы имели возможность подать заявки на включение той или иной общественной территории в специальный предварительный список.  Это может быть любая территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования (пешеходная зона, сквер, парк), используемая горожанами бесплатно для общения, отдыха, занятий спортом.
Для этого в разных уголках города, как правило, в местах массового пребывания людей, были оборудованы стационарные пункты для приема предложений от населения. В частности, подобные стационарные пункты работали на территории торговых центров «Базар», «Айсберг», торгово-развлекательного комплекса «Пассаж», Балашовского драматического театра, МФЦ «Мои документы», в здании администрации Балашовского муниципального района… Один подобный пункт даже был оборудован на базе автобуса, курсирующего по одному из автобусных маршрутов. Словом, у всех желающих была реальная возможность подать свои предложения относительно той или иной общественной территории. Здесь же работали волонтеры из числа местной молодежи, которые помогали неравнодушным горожанам своевременно и правильно оформить заявки.
И вот в минувшую пятницу, 9 февраля, закончился срок приема заявок. Все поданные  в течение этих дней заявки были доставлены  в здание районной администрации, где специальная комиссия из числа представителей общественности приступила к обработке этого, надо заметить, довольно обширного массива данных.
Всего было подано 8065 бюллетеней с предложениями. При этом общественники обратили внимание, что 381 бюллетень носит характер единичных предложений отдельных территорий: обустройство отдельно взятых улиц, переулков около домов, установка детских площадок  во дворах многоэтажных домов, предложение по реставрации водонапорной башни на пересечении улиц Гагарина и Луначарского, предложение по установке новых фонтанов в парках и парковых зонах, обустройство пруда  в военном городке, установка спортивных площадок в микрорайоне Козловка и т.д.
В своеобразный полуфинал этой гонки претендентов вышли следующие общественные территории: аллея Привокзального парка (2394 голосов), проспект Космонавтов (1986), набережная реки Хопер (1732), парк культуры и отдыха им. Куйбышева (986), территория перед гостиницей «Хопер» (233), тротуар от автобусной остановки до МОУ СОШ №12, №4 в рабочем городке (214).
127 бюллетеней не соответствовали требованиям для отбора общественных территорий, т.к. предложения в них носили рекомендательный характер  к общей деятельности администрации, работа, которая перечислена  в муниципальных контрактах (дороги, ямочный ремонт, уличное освещение и пр.).  12 бюллетеней оказались испорченными.
Этот список в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Общественного совета Балашовского муниципального района. Рассмотрев его, члены Общественного совета отберут пять «финалистов», из которых балашовцам в ходе рейтингового голосования 18 марта и предстоит отобрать ту общественную территорию, которая и будет благоустраиваться в наступившем 2018 году.
"БП" №№23-24 от 15 февраля.
 