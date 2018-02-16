Территории определены, впереди голосование

18 марта 2018 года, в единый день голосования, жителям Балашовского района предстоит выбрать не только будущего президента страны, но и путем так называемого рейтингового голосования определиться с тем, какую общественную территорию необходимо отремонтировать и привести в надлежащий вид в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Балашов» в текущем году.



В течение месяца (с 9 января по 9 февраля) балашовцы имели возможность подать заявки на включение той или иной общественной территории в специальный предварительный список. Это может быть любая территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования (пешеходная зона, сквер, парк), используемая горожанами бесплатно для общения, отдыха, занятий спортом.

Для этого в разных уголках города, как правило, в местах массового пребывания людей, были оборудованы стационарные пункты для приема предложений от населения. В частности, подобные стационарные пункты работали на территории торговых центров «Базар», «Айсберг», торгово-развлекательного комплекса «Пассаж», Балашовского драматического театра, МФЦ «Мои документы», в здании администрации Балашовского муниципального района… Один подобный пункт даже был оборудован на базе автобуса, курсирующего по одному из автобусных маршрутов. Словом, у всех желающих была реальная возможность подать свои предложения относительно той или иной общественной территории. Здесь же работали волонтеры из числа местной молодежи, которые помогали неравнодушным горожанам своевременно и правильно оформить заявки.

И вот в минувшую пятницу, 9 февраля, закончился срок приема заявок. Все поданные в течение этих дней заявки были доставлены в здание районной администрации, где специальная комиссия из числа представителей общественности приступила к обработке этого, надо заметить, довольно обширного массива данных.

Всего было подано 8065 бюллетеней с предложениями. При этом общественники обратили внимание, что 381 бюллетень носит характер единичных предложений отдельных территорий: обустройство отдельно взятых улиц, переулков около домов, установка детских площадок во дворах многоэтажных домов, предложение по реставрации водонапорной башни на пересечении улиц Гагарина и Луначарского, предложение по установке новых фонтанов в парках и парковых зонах, обустройство пруда в военном городке, установка спортивных площадок в микрорайоне Козловка и т.д.

В своеобразный полуфинал этой гонки претендентов вышли следующие общественные территории: аллея Привокзального парка (2394 голосов), проспект Космонавтов (1986), набережная реки Хопер (1732), парк культуры и отдыха им. Куйбышева (986), территория перед гостиницей «Хопер» (233), тротуар от автобусной остановки до МОУ СОШ №12, №4 в рабочем городке (214).

127 бюллетеней не соответствовали требованиям для отбора общественных территорий, т.к. предложения в них носили рекомендательный характер к общей деятельности администрации, работа, которая перечислена в муниципальных контрактах (дороги, ямочный ремонт, уличное освещение и пр.). 12 бюллетеней оказались испорченными.

Этот список в ближайшие дни будет представлен на рассмотрение Общественного совета Балашовского муниципального района. Рассмотрев его, члены Общественного совета отберут пять «финалистов», из которых балашовцам в ходе рейтингового голосования 18 марта и предстоит отобрать ту общественную территорию, которая и будет благоустраиваться в наступившем 2018 году.

"БП" №№23-24 от 15 февраля.

