В вечном огне памяти

Ровно 75 лет назад завершилось одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны – знаменитая Сталинградская битва. К этому событию в городской центральной библиотеке подготовили книжную выставку и мероприятие, на которое пригласили учащихся Балашовского техникума механизации сельского хозяйства.



Выставка «Сталинград. Вечный огонь памяти» получилась довольно масштабной, состоящей из пяти разделов: «Великая битва», «Герои и подвиги», «Сталинград и наш край», «Сталинград в литературе», «Память в веках». Помимо книг и статей в журналах, разложенных по этим блокам, на выставке представлены открытки с изображением героев-земляков, принимавших участие в Сталинградской битве. Библиотекари также не забыли представить яркие, подарочные издания. Среди большого количества книг очень приятно было увидеть первый том песен Великой Отечественной войны, посвященный Сталинградской битве, написанный другом редакции, фронтовиком П.Ф. Лебедевым. Кстати, выставка, посвященная 100-летнему юбилею «Балашовской правды», в библиотеке тоже имеется.

Библиотекарь С.Г. Готовцева пояснила, что литература о войне, мемуары военачальников пользуется особым спросом у определенного круга читателей, интересующихся преимущественно историей. Студенты и школьники также приходят на абонемент и в читальный зал, чтобы почерпнуть информацию из книг и печатных изданий. Видимо, в интернете есть не всё, что нужно, вот и требуются дополнения из надежных источников.

Ведущие мероприятия «Сталинград. Вечный огонь памяти», сотрудники читального зала центральной библиотеки С.Г. Готовцева и Е.Б. Аравина напомнили основные моменты сражения. Поле битвы растянулось более чем на 100 тыс. кв. км, так что не случайно эту битву многие историки называют побоищем. В ней выделяют два этапа: оборону (с 17 июля по 18 ноября 1942 г.) и наступление, завершившееся победой 2 февраля.

Ведущим мероприятия удалось передать всю отчаянность ситуации, когда солдаты Красной Армии, не щадя себя, защищали родную землю, но всё равно не могли переломить положение дел на фронте. На экране был показан фрагмент фильма «Они сражались за Родину», в котором прозвучало обещание «в этих степях научиться воевать…». И впрямь научились. Сталинградскую битву называют переломной.

Учащиеся сельскохозяйственного техникума выступили с небольшими докладами о подвигах красноармейцев-земляков. «Песня летчика» в исполнении В.С. Высоцкого сопровождалась соответствующим видеорядом.

Маршал Василевский позже вспоминал, что того, что происходило в Сталинграде, ему никогда не доводилось видеть. Это был ад, горели земля и вода. Не осталось практически ни одного уцелевшего здания. Бои велись за каждую улицу, каждый дом. Сдать город было нельзя. В противном случае немцы могли бы захватить кавказские месторождения нефти, заблокировать транспортное сообщение между центральными районами Советского Союза и Кавказом. А в дальнейшем – снова возникла бы угроза взятия Москвы.

28 июля 1942 г. И.В. Сталиным был подписан знаменитый приказ, известный как «Ни шагу назад!». И наши войска стояли насмерть. При попытках захватить дом Павлова гитлеровцы потеряли больше солдат, чем при взятии Парижа.

Советским войскам удалось одержать победу, окружить и разгромить противника. Каждая из сторон потеряла сотни тысяч бойцов. Данные о потерях в разных источниках разнятся.

Сталинград превратился в руины. Казалось, он уже не подлежит восстановлению. Однако наш народ справился и с этой задачей. Обновленный город, теперь известный как Волгоград, немыслим без монумента «Родина-мать зовет!», возвышающегося на Мамаевом кургане.

Греет душу, что в общей победе есть вклад и наших земляков: 158 тыс. человек приняли участие в этой эпохальной битве, среди них были и балашовцы. Фронтовик И.П. Руднев был свидетелем пленения фельдмаршала Паулюса.

Балашовский железнодорожный узел имел важное стратегическое значение: по этой линии на фронт поступали продовольствие, оружие. А с мест боев – раненые бойцы, которые лечились в наших госпиталях.

В Балашове работали рембаза, аэродром, около 20 госпиталей.

Ведущие мероприятия пожелали учащимся сельскохозяйственного техникума больше читать о событиях Великой Отечественной, чтобы не поддаваться на провокации и не допускать искажения фактов.

Песню «Поклонимся великим тем годам» слушали стоя. Так мы почтили память погибших на полях сражений и выразили благодарность всем, кто возвращал жизнь в мирное русло после войны.

"БП" №№23-24 от 15 февраля.