"Звёздочка Прихоперья" собирает друзей

В те важные, исторические мгновения, когда по всей стране проходила акция «Россия – в моём сердце», посвященная протесту против откровенно враждебной политики Международного олимпийского комитета в отношении отечественных спортсменов, наш город отнюдь не отставал от жизни, а также вносил свою определенную лепту в спортивно-патриотический проект.



Дело в том, что именно в это время в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газовик» набирал «скорость» пятый – юбилейный – открытый турнир по художественной гимнастике «Звёздочка Прихоперья», который явился символичной поддержкой всероссийской акции. По традиции эти соревнования имели межрегиональный статус, и побороться за призы престижных состязаний в ФОК «Газовик» специально прибыли более двухсот поклонниц столь красивого вида спорта из Самары и Пензы, Воронежа и Саратова, Энгельса и Балаково. В свою очередь, спортивную честь города на Хопре отстаивали гимнастки, представлявшие МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района».

Как и положено, основным соревнованиям предшествовала торжественная церемония открытия юбилейного турнира. Перед поклонниками художественной гимнастики с показательными номерами выступили воронежские и балашовские спортсменки. А поприветствовать участниц юбилейных соревнований пришли их родственники, гости, официальные лица.

Так, обращаясь к участницам турнира, глава администрации МО город Балашов С.Ю. Александров особо отметил, что с каждым годом «Звездочка Прихоперья» становится всё более популярной, вызывает неподдельный интерес в целом ряде других регионов России. А потому конкуренция на гимнастическом ковре у нас очень высока. Также от всей души поприветствовали юных красавиц заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Голов, и.о. директора МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района» Г.И. Жуков. В свою очередь, главный судья соревнований, тренер по художественной гимнастике МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района» Р.В. Жаркова объявила соревнования открытыми.

Как это часто бывает на крупных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх, в преддверии основных состязаний уже проходят спортивные баталии в целом ряде соревновательных номинаций. Не стал исключением и нынешний турнир. А потому после церемонии открытия официальным лицам представилась возможность наградить призёров открытого турнира, отличившихся в групповых упражнениях и среди самых маленьких гимнасток. А затем в напряженные и динамичные состязания вновь включились сотни спортсменок, и любители спорта смогли увидеть немало ярких, красивых, талантливо исполненных номеров.

В целом, на балашовском турнире гимнастки оспаривали первенство в течение двух дней. В программе их выступлений были композиции с мячом и обручем, с лентой и булавами, без предмета. Конечно, спортсменки старались, искренне стремились к успеху. Что-то им удавалось, что-то нет. Но фортуна, как и положено, улыбнулась сильнейшим. И очень приятно, что среди самых-самых были и гимнастки с берегов Хопра.

Так, первое место по программе кандидатов в мастера спорта завоевала Софья Неменко (2003 года рождения). Также победительницей в своей номинации (программа второго разряда) стала Ангелина Воробьёва (группа «А»; 2008 год рождения).

Вторыми призёрами престижных состязаний оказались Анна Чиченкова (программа мастеров спорта, 2002 г.р.), Анастасия Рындина, Анна Савостина (обе по программе КМС; 2003 г.р.), Анастасия Фролова (группа «А»; 2004 г.р.), Анастасия Бессонова (группа «В»; 2007 г.р.), Аделина Корубовцева (группа «А»; 2008 г.р.), Василиса Неменко (2010 г.р.).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Антонина Чиченкова (группа «А»; 2004 г.р.), Наталья Бондарь (группа «В»; 2007 г.р.), Александра Брижицкая (группа «А»; 2008 г.р.), Виктория Плотникова (группа «В»; 2008 г.р.) и Лада Мишинёва (2009 года рождения).

Стоит также сказать, что в ходе соревнований автору этих строк довелось пообщаться с заместителем начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Головым относительно значимости нынешнего турнира. Сергей Павлович особо подчеркнул, что юные поклонницы художественной гимнастики, выйдя на гимнастический ковер именно в период проведения всероссийской акции «Россия – в моём сердце», тем самым поддержали ведущих спортсменов страны, наших олимпийцев. А это означает, что российский спорт не сломить никакими запретами, у него есть будущее, и отечественные спортсмены всегда будут в числе лидеров мирового спортивного движения.

"БП" №№23-24 от 15 февраля.