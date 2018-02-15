"ЭкзоМуз" "зажигает" зимой

Что и говорить, буквально считанные «миллиметры», как в олимпийском финале на стометровке, разделили на сей раз победителей и призёров розыгрыша Зимнего кубка Балашовской лиги КВН (руководитель Е. Мамонов), ставшего логичным продолжением кавээновского сезона 2017 - 2018 годов на прихоперской земле.

Игра прошла под общей темой «Будущее». И почетное право заглянуть в дальние дали посредством шуток и музыкальных опусов было предоставлено таким балашовским коллективам, как сборная ветеранов КВН «Феечки Винкс», команда «Немного странные» (БТМСХ) и «ЭкзоМуз» (колледж искусств). Вместе с ними на сцене Центра культуры БМР также блистали наши гости из саратовской сборной «HD», кстати, обладатели Осеннего кубка Балашовской лиги КВН, и девушки из Энгельса (команда «Высший пилотаж»).

Как и положено, зимний этап творческого «марафона» поклонников сатиры и юмора получился довольно красочным, музыкальным, полным веселых сюрпризов. А потому многочисленные зрители, посетившие сие действо, безусловно, получили массу разнообразных впечатлений.

К примеру, в конкурсе приветствий опытные «бойцы» балашовского КВН из команды «Феечки Винкс» напомнили гражданам о предстоящем марте 2018 года и наглядно продемонстрировали, что поток желающих побывать в роли кандидата в президенты России на грядущих выборах, ну, просто неиссякаем («по талонам, товарищи, только по талонам»). Саратовские гости из сборной «HD» в «домашке» деловито так пофантазировали о том, как они будут вновь получать (или не получать) нынешний Зимний кубок КВН. В свою очередь, «Немного странные» (БТМСХ) в музыкальном домашнем задании от всей души прошлись по особенностям студенческого общежития и животрепещущим проблемам отопления в зимний период. Энгельсские девушки из «Высшего пилотажа» наглядно показали особенности настоящей женской дружбы, которая бывает и которой нет вовсе. А вот «ЭкзоМуз», как и ожидалось, сделал ставку на творческий музыкальный абсурд и не прогадал, явив граду и миру ряд довольно ярких, «зажигательных» музыкальных опусов и находок.

Кстати, на сей раз попытались что-то такое там исполнить и члены «золотого» состава жюри, которым в музыкальной разминке было предложено задать свой вопрос с помощью фрагмента какой-нибудь песни. И члены жюри, конечно, старались, привнося в общий поток весёлых событий немало смеховых моментов.

Ну, а самыми-самыми в тот вечер были признаны студенты Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств. Ребята из «ЭкзоМуза» набрали 14,6 балла и стали обладателями Зимнего кубка Балашовской лиги КВН. Всего две десятые балла им уступили саратовцы из сборной «HD». Третьими финишировали ветераны Балашовской лиги КВН из коллектива «Феечки Винкс», у которых, соответственно, было 14,2 балла. Далее расположились «Немного странные» (11,6 балла) и «Высший пилотаж» (11,4 балла).

А вот ещё раз оценить творческие возможности и юмористический потенциал Балашовской лиги КВН местные поклонники кавээновского движения смогут уже во время весенних игр сезона КВН 2017- 2018 годов, в которых должны принять участие и другие известные коллективы нашего города и его гости. Более того, руководитель Балашовской лиги КВН Е. Мамонов предложил местным поклонникам, ветеранам КВН также приобщаться к процессу и выставлять свои совершенно новые и запоминающиеся команды весёлых и находчивых.

Что ж, до новых встреч на зажигательных поединках Балашовской лиги КВН, которые состоятся будущей весной!

"БП" №№21-22 от 13 февраля.

