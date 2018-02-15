Что такое ежемесячная компенсация расходов на ЖКУ и как её получить?

Российским законодательством предусмотрен целый комплекс различных мер по оказанию социальной поддержки нуждающимся в такой поддержке категориям наших граждан. Одним из самых актуальных направлений этой работы на сегодняшний день, безусловно, является предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



О том, кто имеет право на данную меру соцподдержки, как ею воспользоваться и о некоторых других важных аспектах этой важной работы в интервью нашему корреспонденту рассказала директор ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» Ю.В.Сапрыкина.

- Юлия Вячеславовна, с ноября 2015 года в законодательство по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг внесен ряд изменений. Каким образом назначается вышеуказанная льгота в настоящее время, и какие льготные категории граждан на нее могут претендовать?

- С ноября 2015 года социальная поддержка на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Саратовской области предоставляется в форме ежемесячной компенсации расходов (ЕКР). Структура ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг включает в себя льготирование платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Объем социальной поддержки на оплату ЖКУ для каждой льготной категории установлен соответствующим федеральным или региональным правовым актом. Одним гражданам предоставлена льгота по оплате всех жилищно-коммунальных услуг (ветераны труда, ветераны труда Саратовской области, ветераны военной службы, участники войны, вдовы участников ВОВ, семьи, имеющие детей-инвалидов и др.), другим по оплате только коммунальных услуг (инвалиды).

Расчет ежемесячной компенсации расходов на оплату ЖКУ производится каждому льготнику индивидуально на основании документов или сведений ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих оплату услуг (согласно выставленному счету).

- Что влияет на размер ЕКР на ЖКУ?

- Размер компенсации зависит от нескольких факторов:

1) передача льготниками показаний индивидуальных приборов учета организациям-поставщикам жилищно-коммунальных услуг в установленные сроки с 20 по 25 число ежемесячно;

2) своевременное внесение платы за потребленные жилищно-коммунальные услуги (с 1 по 10 число следующего месяца);

3) отсутствие задолженности по оплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги;

4) от льготной категории;

5) от объема льгот, гарантированных законодательством;

6) от количества льготников и количества человек, зарегистрированных в жилом помещении;

7) от размера общей площади жилого помещения либо норм площади жилого помещения, тарифов, нормативов на коммунальные услуги, наличия приборов учета (счетчики);

Таким образом, в каждом конкретном случае расчет суммы ежемесячной компенсации расходов на ЖКУ производится льготнику персонифицированно — индивидуально.

- Нужно ли сообщать в управление об изменении состава семьи и места жительства?

- Да, это необходимо делать. В случае изменения состава семьи, места жительства граждане обязаны в течение месяца с момента наступления указанных обстоятельств представить в ГАУ СО «УСПН Балашовского района» заявление и документы, подтверждающие эти изменения.

- Возникают ли какие-то трудности в связи с несвоевременным предоставлением информации гражданами?

- Бывают случаи, когда спустя год или два мы узнаем, что у льготника уже давно произошли изменения в составе семьи, что вместо выплачиваемой ежемесячной суммы ему по новому расчету положено выплачивать другую, на порядок меньшую сумму. Приходится делать перерасчеты, и в течение нескольких месяцев, а бывает, и лет, удерживать переплаченные суммы, выплаченные необоснованно в связи с неисполнением льготником требований законодательства об информировании, тогда как размер ЕКР на ЖКУ определяется, исходя из количества зарегистрированных граждан в жилом помещении, т.е. на долю, приходящуюся на льготника. При этом излишне выплаченные суммы социальных выплат засчитываются в счет будущих выплат, причитающихся льготнику, а в случае прекращения выплат — возмещаются гражданином путем внесения денежных средств на счет или взыскиваются в судебном порядке.

- Нужно ли приносить какие-то документы для начисления ЕКР на ЖКУ?

- Если льготник ежемесячно и своевременно, т.е. до 25 числа, передавал показания индивидуальных приборов учета организациям-поставщикам жилищно-коммунальных услуг и ежемесячно до 10 числа оплачивал счета за жилищно-коммунальные услуги, то никаких документов приносить не надо. Все сведения передаются в управление в автоматическом режиме. Если у человека была задолженность, и она гасилась частями, то после погашения задолженности необходимо предоставить платежные документы для перерасчета размера компенсации в большую сторону.

- Учитывается ли взнос на капитальный ремонт при расчете компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?

- Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт как отдельный вид услуги не льготируется, а входит в общую сумму компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, кроме компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим 70- и 80-летнего возраста (у них это отдельная мера социальной поддержки).

- Каким образом назначается компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, достигшим 70- и 80-летнего возраста?

- С 1 января 2016 года вступил в силу Закон Саратовской области №178-ЗСО, которым установлена компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 70-80 лет.

Право на получение компенсации имеют граждане:

- одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70-80 лет;

- проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие возраста 70-80 лет;

Здесь надо особо оговориться, что компенсация предоставляется только тем гражданам, которые фактически оплачивают капитальный ремонт и являются собственниками жилого помещения.

Для назначения компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме необходимо обратиться в управление. Назначение и выплата МСП носит заявительный характер.

- Кто решает, какую льготу выбрать льготникам, имеющим несколько правовых оснований на получение ЕКР на ЖКУ? К примеру, человек имеет группу по инвалидности, но при этом является ветераном труда.

- Действующие нормативные акты не позволяют суммировать жилищно-коммунальные льготы, установленные для разных льготных категорий. На сегодняшний день лицам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким основаниям, социальная выплата осуществляется по одному основанию по выбору заявителя. Другими словами, решение остается за самим льготником, и никакая структура не может ограничить его в этом праве.

Однозначного ответа на вопрос о том, какой статус дает больше льгот по ЖКУ, нет. Кроме закрепленного в законодательных актах перечня и объема льгот, на размер ЕКР на ЖКУ существенно влияют состав семьи и льготный статус всех проживающих в жилом помещении, его благоустройство и оснащение приборами учета, размер общей площади жилого помещения, а также ряд индивидуальных характеристик. Расчет осуществляется в индивидуальном порядке путем анализа результата сопоставления фактических объемов потребленных и оплаченных услуг и объема мер социальной поддержки по каждому законодательному акту.

- Каким образом рассчитывается ЕКР на ЖКУ в том случае, если льготник живет не один?

- В соответствии с Жилищным кодексом РФ все зарегистрированные в одном жилом помещении граждане несут солидарную ответственность по оплате получаемых услуг. Поэтому все начисления распределяются на всех жильцов. Предоставление ЕКР на ЖКУ производится, исходя из доли льготника в составе общих расходов по оплате ЖКУ, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении. При этом часть (доля) платежа льготника компенсируется в объеме льгот, гарантированных законодательством. Если льготников несколько — компенсация будет предоставлена каждому из них, исходя из доли каждого в составе общих расходов по оплате ЖКУ данного жилого помещения.

- Где можно получить индивидуальную консультацию по вопросам предоставления ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг?

- По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться в ГАУ СО «УСПН Балашовского района» по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, 16 «А», кабинет №6 или по телефону «горячей линии» 2-52-86.

"БП" №№21-22 от 13 февраля.