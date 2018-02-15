А.В.Стрельников: "Надо осваивать новые направления работы..."

Балашовский муниципальный район с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Саратовской области А.В. Стрельников. Целью нынешнего визита высокого областного чиновника в наш район стало подведение итогов работы балашовских аграриев в 2017 году, а также ознакомление с некоторыми сельскохозяйственными предприятиями района.



Первым делом Алексей Владимирович вместе с руководством района посетил Новопокровское муниципальное образование, где расположено одно из самых крупных и успешных крестьянско-фермерских хозяйств. Руководит им В.М.Киреева.

Вера Максимовна радушно приняла гостей, провела их по своим владениям, в деталях рассказала о том, с чего все начиналось, поделилась планами на будущее.

Хозяйство В.М.Киреевой, конечно, впечатляет. Еще относительно недавно на огромной территории, где сейчас расположились несколько коровников, другие хозяйственные и производственные постройки, крытая стоянка для сельскохозяйственной техники, огороженная площадка для выгула скота, был пустырь со свалкой. Начинать большое дело всегда нелегко. Разумеется, были определенные сомнения и у Веры Максимовны. Однако трезвый расчет, помноженный на многолетний жизненный и профессиональный опыт, вкупе с поддержкой от государства и, разумеется, вера в успех предприятия сделали свое дело. Еще пару лет назад у Веры Максимовны насчитывалось только около трех десятков голов крупного рогатого скота. Сегодня же у нее уже более 150 голов «рогатки». Все коровы и телочки содержатся в очень хороших условиях: в теплых и просторных коровниках с соблюдением всех необходимых требований.

Очень кстати пришелся и денежный грант, который она выиграла в прошлом году в рамках одной из целевых программ. На эти деньги была приобретена новая сельскохозяйственная техника.

Алексей Владимирович остался вполне доволен увиденным. Он внимательно выслушал Веру Максимовну и пообещал оказывать этому хозяйству, равно как и прочим подобным хозяйствам, занимающимся конкретным делом и добивающимся зримых результатов, всемерную помощь и поддержку.

Затем зампред областного правительства отправился в Хоперское муниципальное образование, где осмотрел готовящийся к открытию и началу работы снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Рассвет», на базе которого уже в самое ближайшее время должны заработать убойный цех и колбасное производство.

Директор кооператива А.В. Вендров провел для гостей импровизированную экскурсию по территории предприятия, рассказал, как здесь все будет устроено, что уже сделано и какой объем работ еще предстоит выполнить. Закуплено и уже установлено необходимое оборудование. В том же, что цех после открытия не будет простаивать без работы, сомневаться не приходится. Ведь на сегодняшний день в районе практически нет ни одного лицензированного по всем правилам убойного цеха.

Алексей Владимирович охарактеризовал данный кооператив как «определенную точку роста» и пообещал, что его возьмут на заметку и будут всячески помогать.

-Очень важно, чтобы в Балашовском районе был собственный производитель, который мог бы составить определенную конкуренцию производителям из других регионов, работающих на здешнем рынке, участвовал в конкурсах на поставку своей продукции, - подчеркнул А.В. Стрельников.

Побывал заместитель председателя областного правительства и на предприятии, составляющем сегодня гордость балашовской промышленности – ООО «МакПром».

Итоги работы аграрного сектора Балашовского района в 2017 году и ближайшие перспективы обсудили на состоявшемся в этот же день в администрации района совещании, куда были приглашены руководители крупнейших сельскохозяйственных предприятий, фермеры…

Открывая совещание, заместитель председателя правительства Саратовской области А.В. Стрельников отметил, что минувший 2017 год для нашего региона в плане сельскохозяйственного производства выдался вполне удачным. Область стала первой в Приволжском федеральном округе и вышла на четвертое место по производству зерна в масштабах страны. И балашовские земледельцы внесли свой весомый вклад в этот общий успех, собрав более 400 тысяч тонн зерна (абсолютный рекорд последних лет). Стараются не отставать и представители перерабатывающей отрасли. Так, ООО «Балашовский сахарный комбинат» стал безоговорочным лидером в переработке сахарной свеклы и производстве сахара. Не сдают своих позиций и ООО «МакПром», некоторые индивидуальные предприниматели, фермеры.

Балашовские сельхозтоваропроизводители активно участвуют в различных программах, проектах, получают грантовую поддержку…

О конкретных результатах работы аграрного сектора Балашовского района в 2017 году доложил начальник МКУ «Управление сельского хозяйства Балашовского района» А.В. Углов.

Обозначая тему совещания, заместитель председателя правительства Саратовской области А.В. Стрельников подчеркнул, что сегодня есть вопросы, которые являются очень важными и значимыми для многих муниципальных районов области. Часть из них заключается в необходимости более мощной и адресной поддержки сельхозтоваропроизводителей со стороны государства. Но с другой стороны, есть и необходимость корректировки производственных программ хозяйств с учетом высоких урожаев последних пары-тройки лет и наблюдающегося снижения цены на растениеводческую продукцию. В этой связи власть старается мотивировать сельхозтоваропроизводителей на развитие новых направлений, которые оказались в определенной тени, но которые, тем не менее, являются вполне перспективными. Наш район, по мнению Алексея Владимировича, вполне мог бы выступить в роли своеобразного локомотива в этой, безусловно, важной и масштабной работе.

"БП" №№21-22 от 13 февраля.