Центр "Созвездие" - созвездие педагогов и детей

Система дополнительного образования в Российской Федерации находится в режиме развития. Об этом свидетельствует и состоявшееся в конце прошло года очередное Всероссийское совещание работников дополнительного образования, в котором мне также довелось принять участие.

Совещание подвело итоги 2017 года и определило ориентиры развития дополнительного образования на ближайшую перспективу.



В 2016 году начал работать Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей». Реализация проекта рассчитана до 2025 года и предусматривает охват дополнительным образованием не менее 75 процентов детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Причем приоритет отдан охвату общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей. Одним из важных результатов этого проекта видится создание в каждом субъекте Российской Федерации детских технопарков «Кванториум».

На сегодняшний день практически во всех субъектах РФ созданы модельные ресурсные центры дополнительного образования, обеспечивающие разработку и реализацию современных дополнительных общеразвивающих программ.

Приоритетный проект предусматривает, в том числе, и изменения в финансировании учреждений дополнительного образования. Несколько субъектов уже в режиме эксперимента реализуют персонифицированное финансирование. Саратовская область активно включилась в реализацию Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей».

В июне 2017 года на базе Центра дополнительного образования «Созвездие» в рамках регионального форума «Образование и культура» работала площадка «Перспективы развития дополнительного образования в Саратовской области», участниками которой стали более 140 представителей муниципальных районов нашего региона. В рамках работы площадки был представлен опыт работы Центра «Созвездие».

А гордиться нам есть чем. 2017 год ознаменовался для коллектива Центра новыми достижениями. Во-первых, изменился внешний вид нашего здания. Впервые за много лет отремонтирован весь фасад здания и благоустроена территория, и сегодня мы с уверенностью можем сказать, что здание Центра «Созвездие» - одно из лучших в городе. Масштабный ремонт осуществлен благодаря поддержке губернатора Саратовской области В.В. Радаева.

В завершившемся году материально-техническая база Центра пополнилась комплектами для работы в лаборатории робототехники и радиоэлектроники (педагог А.Г. Сытин). В течение четырех последних месяцев года ребята демонстрировали свои достижения в робототехнике, а в январе состоялись соревнования шагающих роботов. Наш Центр практически в полном объеме сохранил творческие объединения технической направленности.

Почти три сотни мальчишек и девчонок с удовольствием занимаются в творческих объединениях: «От винта», «Мир моделей», «Сатурн», «Экспериментатор», «Игрушки-самоделки», «Фантазеры», «Лаборатория радиоэлектроники и робототехники».

Это ребята, которые живо интересуются миром техники, осваивают навыки конструирования и изготовления моделей авиатехники, создания диорам главных сражений Великой Отечественной войны, написания программ для роботов и их изготовление…

Летом 2017 года коллектив учащихся под руководством педагогов В.Ю. Хомутова, А.И. Филимонова, В.Н. Моисеева закончил работу над диорамой «Взятие Берлина», которая заняла свое место в Выставочном зале Центра. Педагоги и ребята принимают участие в различных конкурсах. Так, летом 2017 года творческое объединение «Экспериментатор» во главе с педагогом В.В. Лотаревым в очередной раз принимало участие в международном фестивале детского и юношеского научно-технического творчества «От винта!» в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС – 2017.

«Созвездие» - это место, где школьники Балашова могут найти себе занятие по душе, ведь здесь реализуются все шесть направленностей дополнительного образования. Более 1000 детей посещают творческие объединения художественной направленности, среди которых 10 хореографических коллективов, четыре вокальных, три фольклорных, четыре коллектива декоративного прикладного творчества, два театральных коллектива.

За 2017 год мы приняли участие более чем в 130 концертах, в 30 выставках.

В зоне особого внимания конкурсы различного уровня. Так, в прошлом году наши воспитанники приняли участие в 170 муниципальных, в 178 региональных и в 93 всероссийских и международных конкурсах.

А совсем недавно одна из лучших воспитанниц Центра «Созвездие» Мария Яшкина (педагог А.Н. Маркеева) стала лауреатом двух международных конкурсов: «Вдохновение. Осень» и «Легенды Таллина», проводимых в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу».

В нашем Центре около двухсот ребят занимаются в эколого-биологических творческих объединениях, где изучают флору и фауну Прихоперья. А летом 2017 года впервые на нашей базе работала летняя научная эколого-биологическая школа, в которой преподавали лучшие педагоги района и преподаватели БИ СГУ. 45 школьников пополнили свои познания в области экологии и биологии на теоретических и практических занятиях.

Особая гордость Центра - туристско-краеведческая направленность, которой отдали предпочтение 500 ребят. Летом 2017 года проведен 60-й юбилейный туристический слет, посвященный Году экологии. Снова в зеленой зоне на излучине Хопра, в районе турбазы с. Никольевка, развернулись палаточные городки школьников, загорелись костры, зазвучали песни. Слет школьников – одно из самых запоминающихся событий в туристической жизни мальчишек и девчонок. Еще бы, в течение четырех дней идет напряженная борьба за звание лучшей команды. Слету предшествовали многодневные пешие, велосипедные и водные походы по родному Прихоперью.

Юные туристы не только изучали флору и фауну нашего края, но и организовывали трудовые десанты по очистке территории, делали анализ воды и почвы, выясняли источники загрязнений и воздействие этих факторов на здоровье человека. В соревнованиях приняли участие 130 обучающихся из семи городских и пяти сельских учебных заведений.

Более сорока лет в Центре успешно работает заслуженный учитель РФ А.А. Хреков, посвятивший всю свою жизнь археологии. Благодаря его подвижнической деятельности в Центре много лет работает творческое объединение «Археология и туризм». Ребята вместе с педагогом изучают историю Прихоперья, участвуют в раскопках, а результаты их работы представлены в открытом в 2017 году краеведческом музее Центра, который посетили более 500 школьников города и района.

Центр «Созвездие» с 2016 года является Центром военно-патриотического воспитания района, возглавляет который подполковник запаса Н.В. Галевич. Коллективом Центра ведется эффективная работа по патриотическому воспитанию. Нельзя не отметить работу патриотических клубов: «Поиск», «Щит и меч», «Юные защитники России», Военно-патриотической Школы юных космонавтов имени А.А. Леонова. В 2017 году впервые в Балашове 120 мальчишек и девчонок вступили в ряды Юнармии.

За 2017 год учащиеся Центра организовали и приняли участие в 15 патриотических акциях. «Космонавты» приняли участие в региональном конкурсе «Я-лидер», где заняли второе место. Мы ведем большую волонтерскую работу. Это, прежде всего, деятельность нашего клуба старшеклассников «Лидер» (рук. С.В. Новикова). «Лидерцы» ежегодно проводят десятки различных акций: «О героях былых времен», «Набатом звучащие строки», «От сердца каждая строка», «Подари ребенку день», «Елка счастья», «Споемте, друзья», «Учитель, перед именем твоим…», «Читай за мной»… Не случайно третий год подряд ребята становятся победителями регионального конкурса социальных проектов обучающихся «Я - лидер».

Яркая работа детских объединений Центра была отмечена на региональном уровне, и именно нам доверили второй год подряд провести региональный форум «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем». В прошлом году в нем приняли участие не только балашовские школьники, но и ребята из Калининского, Романовского, Турковского, Самойловского, Ртищевского и Лысогорского районов. Для дошколят и младших школьников у нас работают разнообразные творческие объединения и мастерские. Мы оказываем качественные услуги по предшкольной подготовке в студии «АБВГД-ейка», где воспитанники добиваются высоких результатов, и это заслуга замечательных педагогов Г.В. Ковешниковой и И.П. Хахулиной.

Особым спросом у родителей пользуются студии раннего развития детей с элементами системы Монтессори «Академия детства» и «Родничок», где дошколята в доступной и игровой форме учатся познавать мир, занимаются хореографией и вокалом. Центр располагает прекрасным спортивным залом, где ежедневно 150 ребят занимаются настольным теннисом и бадминтоном (педагоги А.С. Гусев, М.П. Куликова).

Практически ежемесячно проводятся различные турниры. Так, только за 2017 год в них прияли участие более 500 ребят из Балашова, Самойловки, Калининска, Борисоглебска.

Вообще, надо сказать, прошедший год для многочисленного коллектива Центра «Созвездие» стал по-своему уникальным, ведь сразу шесть наших отдельных воспитанников и коллективов были занесены на Аллею одаренных детей «Надежда района - надежда страны!». Это солистка танцевального коллектива «Элегия» (педагог Е.Г. Соболева) Элина Оганесян и наши творческие коллективы: творческое объединение «Художественное чтение» (педагог Т.С. Финогенова), ВИА «Калейдоскоп» (педагог М.А. Хвалов), творческое объединение технической направленности техническое моделирование и конструирование «Экспериментатор» (педагог А.В. Лотарев), городской клуб старшеклассников «Лидер» (педагог С.В. Новикова), Балашовская военно-патриотическая Школа юных космонавтов имени А.А. Леонова (педагоги В.А. Калядин, Н.В. Галевич). Уверена, что секрет успеха — это сплоченная команда творческих специалистов высокой профессиональной квалификации.

Педагоги Центра «Созвездие» — победители и лауреаты международных, всероссийских, региональных, районных и городских конкурсов, лауреаты конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Каждый из них старается передать ученикам свои знания и опыт, отдавая детям частичку своего тепла и доброты.

"БП" №№21-22 от 13 февраля.