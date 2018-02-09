Главная
Пятница, 9 февраля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Уважаемые граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»!

С 20.01.2013 года вступил в силу Федеральный Закон РФ от 20 июля 2012 года №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». Для первоначального назначения ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» необходимо обратится в орган социальной поддержки населения по месту регистрации или по месту фактического проживания в Балашовском районе и предоставить следующие документы:
 

1.    паспорт;
2.    удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или  нагрудным знаком «Почетный донор СССР», утвержденных образцов;
3.    письменное заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты с указанием способа получения выплаты.
В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 05.12.2017 года № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», индексируется на 4,0 процента, в связи с чем в 2018 году сумма выплаты составляет 13 562,78 руб.
Гражданам, которые уже состоят на учете в управлении как «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» подавать заявление и дополнительные документы на  последующие годы не требуется.
По вопросам обращаться в ГАУ СО «УСПН Балашовского района»,  г. Балашов,   ул. Энтузиастов, д.16 «А», каб. № 6 или по телефону: 2-52-86.
 