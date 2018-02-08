"Ледовая вечеринка-2018": креативный отдых на коньках

«Розовощёкий» отдых на коньках и увлекательные конкурсы, зажигательное (в буквальном смысле слова) хоккейное шоу и современные музыкальные ритмы, уверенно пронзающие лёгкий балашовский морозец, да и сама удивительная, неповторимая атмосфера молодёжного праздника,... Что и говорить, именно такими останутся воспоминания об общегородской «Ледовой вечеринке - 2018» у тех балашовцев, кому посчастливилось побывать в тот вечер на хоккейной площадке СОК «Олимп».



В самом деле, вот уже второй год подряд, в День российского студенчества, на хоккейной площадке СОК «Олимп» проходит уникальная в своём роде «Ледовая вечеринка», организованная администрацией Балашовского муниципального района, Балашовским местным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Балашовским районным отделением ВОО «Российский Союз Молодежи» и Балашовским филиалом ГБУ РЦ «Молодежь плюс».

На сей раз молодёжное оздоровительное действо проходило в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» и собрало под свои знамена, по оценкам организаторов, около 400 юношей и девушек самого различного возраста.

Оригинальная программа молодёжного действа, ведущим которой выступил В. Заикин, включала эффектные флешмобы и танцы под современные мелодии, спортивные состязания и эстафеты, интересные конкурсы, да и просто массовое катание на коньках. К примеру, особенно впечатляющим оказалось выступление хоккеистов «Спортивной школы по игровым видам спорта», которые не только продемонстрировали завидное спортивное мастерство, но и показали отменное владение хоккейным инвентарём, который буквально горел у них в руках…

Побывали здесь и представители органов власти: заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Л.И. Рымашевская, начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов и другие. В свою очередь, руководитель аппарата администрации Балашовского муниципального района М.И. Захаров не только от всей души поприветствовал местную студенческую «братию», но и отметил достижения Балашовского района за минувший год (успешное проведение театрального фестиваля, создание искусственного газона на футбольном поле СОК «Олимп» и т.д.), а также обозначил перспективы дальнейшего развития района, где, конечно, найдется место и молодым балашовцам.

Кроме того, в ходе акции были разыграны сертификаты и абонементы от развлекательного комплекса «Спартак», спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп», спортивного клуба «Фараон», Балашовского драматического театра, батутного центра "Адреналин Jump" и кинотеатра «Победа», которые в январе 2018 года выступили в роли спонсоров престижного мероприятия.

Словом, День российского студенчества на балашовской земле прошел весьма оригинально и уверенно продолжил заложенные в прошлом году добрые традиции.

"БП" №№19-20 от 8 февраля.