С.П.Аренин: "Буду голосовать за ваш проект!"

Программа первого официального визита на балашовскую землю представителя в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от правительства Саратовской области С.П. Аренина получилась весьма насыщенной, актуальной и довольно плодотворной. Сергей Петрович провел приём граждан по личным вопросам, встретился с депутатами Собрания депутатов Балашовского муниципального района и Совета депутатов муниципального образования город Балашов.



Так, стартовал визит члена Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на балашовскую землю с приёма жителей района, на котором, помимо сенатора, присутствовали глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, начальник МО МВД России «Балашовский» Саратовской области В.В. Тимошин, прокурор города Балашов А.В. Дементьев, а также помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ, руководитель пресс - центра МО МВД России «Балашовский» Саратовской области Е.В. Лукьянова.

В ходе общения с сенатором балашовцы поднимали различные и весьма актуальные для них проблемы, которые можно было бы решить на столь высоком уровне. К примеру, первым обратился к С.П. Аренину известный балашовский тренер и учитель физкультуры И.П. Гонтарюк. Его беспокоит вопрос о предоставлении детям-сиротам жилья, соответствующего всем необходимым требованиям. Ветераны труда Н.А. Бухтина и Л.П. Мулленкова, проживающие на улице К. Маркса, 46, обратились с просьбой о ремонте проезжей части дворовой территории, которая на протяжении нескольких лет разрушалась вследствие протекания железнодорожной водопроводной сети и её регулярного ремонта (раскопок грунта над водопроводом).

В свою очередь, старшая по дому Н.И. Полозова подняла вопрос обустройства придомовой территории и ликвидации несанкционированной свалки вблизи одного из домов по улице Софинского. Пенсионерка, старшая по дому Н.Б. Земцова поставила вопрос о ремонте крыши дома №118 по улице Луначарского, который тормозится вследствие имеющегося несовершенства особенностей законодательства в вопросах капитального ремонта жилья. А вот И.В. Салазникова обратилась к С.П. Аренину по вопросу обустройства сквера по улице К. Маркса, в районе железнодорожного вокзала. Женщина рассказала сенатору об истории этого уголка Балашова, который, к слову сказать, в прошлом называли «Аллеей любви».

Среди поднимавшихся вопросов также были и конкретные проблемы, касающиеся медицинских аспектов, необходимости госпитализации нуждающегося в обследовании в один из московских медицинских центров…

Внимательно выслушав каждого из обратившихся, Сергей Петрович пообещал предпринять все необходимые меры для решения накопившихся вопросов. Причем они предусматривали довольно широкий диапазон «рычагов» воздействия на проблему. Какие-то задачи сенатор обязался решать на уровне губернатора Саратовской области В.В. Радаева, а также председателя правления ОАО «Российские железные дороги» О.В. Белозёрова. По другим вопросам возникла насущная необходимость обратиться в суд. А вот по вопросу воссоздания сквера по улице К. Маркса, в районе железнодорожного вокзала, план реконструкции которого уже вынесли на предстоящее в марте голосование по благоустройству городских территорий Балашова, Сергей Петрович высказал свою однозначную позицию поддержки: «Я буду голосовать за ваш проект»!

Между тем в ходе встречи с депутатским корпусом и руководителями Балашовского муниципального района, МО город Балашов сенатор подчеркнул, что перед своей нынешней работой в Москве он возглавлял ГУ МВД России по Саратовской области. А потому вполне логично, что в Совете Федерации С.П. Аренин вошел в состав Комитета по обороне и безопасности СФ, где в подкомитете по безопасности с сентября 2017 года как раз и занимается конкретными вопросами безопасности, борьбы с терроризмом, незаконной миграцией, правоприменительной деятельностью в сфере уголовного и административного законодательства. В процессе работы ему приходится тесно взаимодействовать с Министерством внутренних дел РФ, Министерством обороны РФ, Министерством по чрезвычайным ситуациям РФ, другими силовыми структурами страны.

Рассказал Сергей Петрович и о законодательных инициативах своего Комитета, где ярким примером его деятельности служит изменение законодательства (в плане усиления наказания) за телефонный терроризм после состоявшейся минувшей осенью серии атак телефонных террористов на российские города. Также коснулся С.П. Аренин и внешних угроз для России, которые в последнее время значительно усилились. Одной из них является увеличение поставок наркотиков из Афганистана, условно контролируемого Штатами. А потому сегодня проблема борьбы с наркоманией, профилактики столь пагубного явления вновь стала весьма актуальной.

В свою очередь, вопросы балашовских депутатов касались самого широкого спектра проблем: от задач по формированию здорового образа жизни в районе (необходимость ремонта легкоатлетического манежа «Спортивной школы БМР» и создания новых детских, спортивных площадок) до вопросов информационной, экономической безопасности.

К примеру, депутат Собрания депутатов БМР, преподаватель БТМСХ Р.Ю. Чайка поставил перед сенатором вопрос о негативном влиянии интернета на подрастающее поколение россиян, об информационной безопасности конкретного человека в современном мире цифровых информационных технологий. В свою очередь, депутат Собрания депутатов БМР В.Ю. Глухов заинтересовался проблематикой нормализации в законодательном плане налогообложения сетевых структур (ритейлеров), которые зарабатывают деньги на территории нашего района, а налоги платят совершенно в других регионах России.

Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков обратил внимание сенатора на насущную необходимость реконструкции знаменитого Балашовского Дома офицеров, как раз относящегося к ведению Министерства обороны РФ. Как отметил глава МО город Балашов В.И. Якубович, сейчас на уровне Совета Федерации идет дискуссия относительно поддержки муниципалитетов за счет пересмотра их налогообложения. Поэтому он попросил поддержать предложение оставлять у муниципальных властей средства от уплаченных штрафов, собираемые на территории муниципалитетов. А вот депутат Совета МО город Балашов А.Б. Кольцов пригласил С.П. Аренина на ставший уже традиционным турнир по боксу «Правопорядок и спорт», который пройдет у нас в период празднования Дня защитника Отечества.

Примечательно, что по каждому предложению депутатов С.П. Аренин дал детальный, развернутый ответ, обозначил наиболее оптимальные пути решения той или иной проблемы. А потому встреча члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ с депутатским корпусом Балашовского муниципального района получилась довольно интересной, плодотворной и запоминающейся.

Стоит отметить, что нынешний визит сенатора прошел в преддверии столетия газеты «Балашовская правда». Поэтому уже по окончании официальных мероприятий корреспондент газеты просто не мог не спросить Сергея Петровича, что он думает по поводу знакового юбилея старшейшей газеты Саратовской области.

Сергей Петрович передал свое поздравление сотрудникам газеты-юбиляра: «От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем — столетием газеты «Балашовская правда»! Конечно, за минувший век журналистика и печатная индустрия изменились глобально. Однако неизменными остались главные требования к опубликованному слову: объективность, достоверность, польза, которую оно несёт людям. Газета «Балашовская правда» — всегда была активным участником многих позитивных начинаний на территории района, одной из основных площадок для формирования общественного мнения на балашовской земле. Благодаря вашей работе, жители района всегда были в курсе происходящего.

Спасибо вам за профессионализм, активную гражданскую позицию и постоянную готовность к диалогу. От всей души желаю вам быть всегда на острие событий, объективно и честно делиться с читателями актуальными новостями и проектами. Ярких вам идей и успешного их воплощения в жизнь!»

"БП" №№19-20 от 8 февраля.