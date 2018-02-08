При поддержке Сергея Суровова прошел турнир по самбо

В Балашове при поддержке депутата Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергея Суровова состоялся межрегиональный турнир по самбо «Открытый ковёр».



Участниками соревнований стали более 300 спортсменов из Москвы, Саратова, Энгельса, Ртищево, Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Пензенской областей, Ставропольского края, Республики Калмыкия и других.

Парламентарий оказал помощь в информационной поддержке соревнований и организационной подготовке – приобретении кубков, грамот и призов для участников и победителей турнира.

«Сегодня популярность самбо как вида спортивного единоборства набирает обороты именно в молодежной среде. Это, во-первых, связано с общим увлечением молодых людей здоровым образом жизни и физической культурой, во-вторых, самбо – это вид спорта, которым активно занимается Президент России Владимир Владимирович Путин, чей пример, конечно же, является дополнительным стимулом для ребят. Мы, в свою очередь, стараемся, чтобы для участников подобных соревнований были созданы все необходимые условия, и самую серьезную помощь и поддержку нам в этом оказывает депутат Саратовской областной думы Сергей Борисович Суровов, за что ему большое спасибо!», – отметил главный организатор турнира, тренер по самбо Антон Дёмин.

"БП" №№19-20 от 8 февраля.