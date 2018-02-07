ООО "Балтекс", возродившийся, чтобы жить вечно...

Наступивший 2018 год для Балашовского района обещает быть, по крайней мере, нескучным. Во всяком случае, начало его получилось вполне мажорным. Сразу два громких и знаковых юбилея (причем, подряд) отметили балашовцы в конце января – 50 лет со дня основания Балашовского текстильного комбината, сегодня носящего гордое имя ООО «Балтекс», и вековой юбилей старейшего печатного периодического издания нашего района газеты «Балашовская правда».

Но в этой заметке речь пойдет о празднике балашовских текстильщиков.



Торжества, приуроченные к 50-летнему юбилею Общества с ограниченной ответственностью «Балтекс», состоялись 25 января в МУК «Центр культуры БМР».

Признаться, на моей памяти (а в «Балашовской правде» я работаю достаточно долго, в мае 2018-го будет уже 20 лет, кстати, еще один юбилей) такого аншлага здесь еще не было. Мало того, что зал был заполнен до отказа, люди сидели на приставных стульях и стояли в проходах. Впрочем, оно и неудивительно, ведь Балашовский комбинат плащевых тканей, как он раньше назывался, всегда играл особую роль в жизни Балашовского района. Судьба очень многих балашовцев оказалась накрепко связана с этим крупнейшим градообразующим предприятием.

Праздничный вечер открылся показом небольшого, но весьма содержательного видеофильма об истории предприятия-юбиляра, о людях, в разное время руководивших текстильным гигантом.

С поздравительной речью к своим коллегам и подчиненным обратился нынешний генеральный директор ООО «Балтекс» В.С. Абраменков.

Василий Сергеевич очень тепло и проникновенно поздравил всех, кто когда-либо работал на Балашовском комбинате плащевых тканей, нынешних сотрудников ООО «Балтекс», ветеранов производства со славным юбилеем.

Свои поздравления юбилярам также адресовали высокие гости. Министр промышленности и энергетики Саратовской области А.В. Куликов, не только зачитал поздравительный адрес от губернатора Саратовской области В.В. Радаева, но и вручил лучшим из лучших текстильщиков Почетные грамоты своего ведомства. Глава района П.М. Петраков, поздравив коллектив «Балтекса» с юбилеем, пожелал предприятию новых успехов, благополучия и процветания. Большая группа работников ООО «Балтекс» также была отмечена Почетными грамотами администрации Балашовского муниципального района.

Очень тепло собравшиеся в зале приветствовали А.Н. Мельникова, который в свое время возглавлял ООО «Балтекс» и, разумеется, не мог не приехать на этот замечательный праздник.

От лица нынешних владельцев предприятия юбиляров поздравил председатель совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» В.И. Герасименко.

Виктор Иванович поблагодарил работников ООО «Балтекс» за то, что в свое время они поверили в возможность возрождения, казалось, уже потерянного навсегда предприятия, своим самоотверженным и упорным трудом всемерно способствовали этому возрождению и, в конечном итоге, добились великолепных производственных результатов. ООО «Балтекс» сегодня - это коллектив квалифицированных рабочих, инженеров, служащих, руководителей, деятельность которых направлена на производство качественной продукции.

Свое поздравление текстильщикам в виде красочного концерта подготовили и балашовские артисты. В этот вечер для юбиляров на сцене ЦК работали талантливые и замечательные коллективы и солисты: образцовый хореографический коллектив «Туесок», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька», вокальный ансамбль «Гармония», Мария Исайкина, Юлия Воронина, Кристина Писцова, Мирослав Мазалов, Алина Ланина, Николай Загудаев…

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Специально поздравить балашовских текстильщиков с их славным юбилеем приехал полуфиналист популярного телевизионного проекта «Голос» Сергей Урумян.

"БП" №№17-18 от 6 февраля.