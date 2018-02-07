Педагоги Балашовского района снова могут попробовать свои силы. В центре «Созвездие» состоялось открытие 21-го районного конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2018». В этот раз в состязании решили принять участие семь учителей.

А именно: учителя начальных классов А.С. Мялкина (школа с. Репное), С.Ю. Бреева (гимназия им. Ю.А. Гарнаева), О.В. Масленникова (школа № 3), иностранного языка Ю.Г. Маникина (р.п. Пинеровка), Г.В. Кудинова (школа № 5), Е.Н. Чикина (школа № 6), учитель математики школы п. Октябрьский Е.С. Сердобинцева.

Всего за годы существования конкурса в нем приняли участие более 150 педагогов нашего района.

Для учителей победа в столь престижном конкурсе нередко сулит перемены в жизни и, как правило, продвижение по карьерной лестнице. В любом случае, состоится обмен опытом, удастся приобрести новые знания, реализовать себя. Хотя отважиться на участие в конкурсе - непросто. В центре «Созвездие» сразу после открытия состоялся первый этап - методический семинар: устное представление педагогического опыта, описание инновационной методики и технологии. В рамках конкурса учителям также предстоит пройти такие испытания, как: «урок», «самоанализ», «мастер-класс», «педагогический совет» и «финал».

Выступления оценивает многочисленное жюри, в состав которого вошли представители управления образования, центра информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР, профсоюза, руководители районных методических объединений.

По сложившейся традиции с пожеланиями к коллегам обратился победитель прошлого конкурса «Учитель года». В 2017-м им стал учитель истории и обществознания гимназии № 1 А.С. Дьячин. Молодые педагоги этого образовательного учреждения подготовили авторскую интерпретацию пьесы Л. Филатова «Про Федота-Стрельца, удалого молодца».

Конкурсантов приветствовали заместитель начальника управления образования Н.В. Саврасова, директор МКУ «Центр информационно-методического и технического обеспечения учреждений образования БМР» С.А. Кобзева, председатель районного отделения профсоюзной организации работников образования и науки Н.А. Юшкова. Директор гимназии № 1 С.А. Изгорев на правах руководителя образовательной организации, учитель которой стал победителем прошлого конкурса, отметил: «Символично, что «Учитель года» проводится в начале года и длится на всем его протяжении, включая в себя региональные и федеральный этапы. Получается, что в истоке всего – люди именно этой нужной профессии».

Любой конкурс предполагает состязательность. Нашим конкурсантам не обойтись без поддержки своих коллективов. Путь до финала тернист и долог.

"БП" №№17-18 от 6 февраля.