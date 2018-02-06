ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» сообщает об индексации с 1 февраля 2018 года государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Частью первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 г № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» в их взаимосвязи предусмотрено осуществление с 1 февраля 2018 года индексации на коэффициент 1,025 размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей. Таким образом, размер государственных пособий на детей с 1 февраля 2018 года составляет:
|Вид пособия
|Размер пособия
с 01.02.2018 г.
(коэффициент – 1,025)
|
- пособие по беременности и родам
-единовременное пособие при рождении ребенка
-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
628,47
16759,09
6284,65
11374,18
Ю.В.САПРЫКИНА, директор ГАУ СО "УСПН Балашовского района".