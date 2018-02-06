Об индексации с 1 февраля 2018 года государственных пособий гражданам, имеющим детей.

- пособие по беременности и родам

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

-единовременное пособие при рождении ребенка

-ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан:

-на первого ребенка



-на второго и последующих детей

-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву