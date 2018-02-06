Главная
Вторник, 6 февраля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Об индексации с 1 февраля 2018 года государственных пособий гражданам, имеющим детей.

ГАУ СО «Управление социальной поддержки  населения Балашовского района» сообщает об индексации с 1 февраля 2018 года государственных пособий  гражданам, имеющим детей.
 

Частью первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 г № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» в их взаимосвязи предусмотрено осуществление с 1 февраля 2018 года индексации на коэффициент 1,025 размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей. Таким образом,  размер государственных пособий на детей с 1 февраля 2018 года  составляет:

Вид пособия Размер пособия
с 01.02.2018 г.
(коэффициент – 1,025)

- пособие по беременности и родам                        
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

-единовременное пособие при рождении ребенка
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком для неработающих граждан:
-на первого ребенка
 
-на второго и последующих детей

-единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
-ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

628,47
628,47
 
 

16759,09
               
                    
3142,33  

6284,65   
                    
26539,76

11374,18

Ю.В.САПРЫКИНА, директор ГАУ СО "УСПН Балашовского района".