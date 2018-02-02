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Пятница, 2 февраля 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Льготный проезд"

На территории Балашовского района  на получение мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде льготного проезда имеют 24 категории граждан (более 26 тысяч человек) в том числе 11 категорий федеральных льготников (инвалиды  I, II , III  групп и лица ,сопровождающие инвалида I группы или инвалида I группы по зрению, дети-инвалиды , не являющиеся  учащимися общеобразовательных  организаций  , и лица, их сопровождающие, ветераны боевых действий, участники войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного  Ленинграда», члены семей погибших (умерших )  инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и другие; 6 категорий региональных льготников ( ветераны труда, ветераны военной службы , труженики тыла, ветераны Саратовской области ,реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 7 иных категорий (обучающиеся областных государственных  и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях).

Федеральные и региональные льготники, а также обучающиеся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций могут приобрести единые социальные проездные билеты на почтовых отделениях  и в И.П. Дробязко («Властелин»). В 2017 году  количество пунктов реализации единых социальных проездных билетов составило 24 пункта, из них в городе Балашове -15, в районе - 9. В прошедшем году реализовано и выдано бесплатно 132579 единых проездных билетов. Перевозку  граждан, имеющих право на льготный проезд ,осуществляли 9 перевозчиков  по 23 городским  маршрутам, 19 – пригородным. Среднее количество поездок на одного  гражданина, имеющего право на льготный проезд составило  32 поездки.
Порядок реализации и выдачи единых социальных проездных билетов, а также организация перевозок льготных категорий граждан на 2018 год не изменены. Начальник отдела предоставления средств реабилитации
и других МСП отдельным категориям граждан  
ГАУ СО «УСПН Балашовского района» В.Д. Зубавленко
 

 