На территории Балашовского района на получение мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета в виде льготного проезда имеют 24 категории граждан (более 26 тысяч человек) в том числе 11 категорий федеральных льготников (инвалиды I, II , III групп и лица ,сопровождающие инвалида I группы или инвалида I группы по зрению, дети-инвалиды , не являющиеся учащимися общеобразовательных организаций , и лица, их сопровождающие, ветераны боевых действий, участники войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», члены семей погибших (умерших ) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий и другие; 6 категорий региональных льготников ( ветераны труда, ветераны военной службы , труженики тыла, ветераны Саратовской области ,реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 7 иных категорий (обучающиеся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в общеобразовательных организациях, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в общеобразовательных организациях).

Федеральные и региональные льготники, а также обучающиеся областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций могут приобрести единые социальные проездные билеты на почтовых отделениях и в И.П. Дробязко («Властелин»). В 2017 году количество пунктов реализации единых социальных проездных билетов составило 24 пункта, из них в городе Балашове -15, в районе - 9. В прошедшем году реализовано и выдано бесплатно 132579 единых проездных билетов. Перевозку граждан, имеющих право на льготный проезд ,осуществляли 9 перевозчиков по 23 городским маршрутам, 19 – пригородным. Среднее количество поездок на одного гражданина, имеющего право на льготный проезд составило 32 поездки.

Порядок реализации и выдачи единых социальных проездных билетов, а также организация перевозок льготных категорий граждан на 2018 год не изменены. Начальник отдела предоставления средств реабилитации

и других МСП отдельным категориям граждан

ГАУ СО «УСПН Балашовского района» В.Д. Зубавленко

