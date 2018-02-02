"Ещё раз о присвоении звания "Ветеран труда"

ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» напоминает нашим пенсионерам, проработавшим почти всю свою жизнь на трудовых предприятиях и в различных учреждениях об одной из мер социальной поддержки со стороны государства, как присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Саратовской области» .Кому присваиваются вышеперечисленные звания?



Звание «Ветеран труда Саратовской области» присваивается в соответствии с Законом Саратовской области от 09.11.2007 года №241-ЗСО «О ветеранах труда Саратовской области» и внесенными в него изменениями с 01.01.2013 года на следующих условиях:

1. проживание в Саратовской области;

2. наличие стажа работы или службы не менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из которых не менее 20 лет работы в Саратовской области;

3. достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;

4. награждение:

- Почетным знаком Губернатора Саратовской области;

- Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей»;

- Почетной грамотой губернатора Саратовской области;

- Почетной грамотой Саратовской областной Думы.

Названные условия рассматриваются в совокупности.

Порядок присвоения звания «Ветеран труда» регламентируется Федеральным законом от 12.01.1995года №5 –ФЗ «О ветеранах» и Законом Саратовской области от 26.06.2006 года №67-ЗСО «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в Саратовской области с 01.07.2016 года и присваивается «лицам, награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении».

Ведомственные знаки отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», учреждаются федеральными органами исполнительной власти на основании разработанных и изданных ими нормативных правовых актов.

Граждане. претендующие на присвоение статуса «Ветеран труда Саратовской области» и «Ветеран труда», представляют в ГАУ СО «Управление социальной поддержки населения Балашовского района» лично или через портал государственных услуг следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, и его копия;

- документ, подтверждающий требуемый стаж работы (службы);

- документ, подтверждающий факт награждения (награда должна соответствовать действующему законодательству).

Телефон для справок: 2-31-38

Начальник отдела предоставления средств

реабилитации и других МСП отдельным категориям

граждан ГАУ СО «УСПН Балашовского района» В.Д. Зубавленко