Отказа в помощи не получает никто

В приемной Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» состоялся очередной депутатский прием депутата Саратовской областной думы С.Б.Суровова.



Зачастую бывает так, что прямое обращение к своему депутату остается последней надеждой для людей решить тот или иной вопрос, проблему или найти выход из, казалось бы, практически безвыходной ситуации. Поэтому количество заранее записавшихся на прием к Сергею Борисовичу год от года только возрастает.

Вот и на этот раз в списке желающих пообщаться с депутатом значилось 13 фамилий. Чаще всего люди идут сюда за материальной помощью: кто-то находится в трудной жизненной ситуации, другим нужны средства на дорогостоящее лечение, третьих настигла беда – пожар, потоп или жилье нуждается в срочном капитальном ремонте. К слову сказать, нередко балашовцы приходят просить даже не за себя, а за совершенно посторонних людей. Впрочем, как известно, чужого горя не бывает, и еще вчера чужой для тебя человек, попавший в беду, нуждающийся в твоей поддержке и помощи, оказывается ближе хорошего знакомого, а то и родственника. Случается и так, что обратившиеся ранее люди приходят на прием вновь. Но уже не для того, чтобы поведать о своей боли и отчаянии, а чтобы высказать слова благодарности за оказанную помощь.

Некоторые вопросы удается решить прямо во время личного приема. Другие, требующие более тщательной проработки, откладываются до следующего приема. Но отказа в помощи депутата, как правило, не получает никто.

В ходе нынешнего же приема двум обратившимся к Сергею Борисовичу Суровову жителям Балашовского района были переданы необходимые лекарственные средства. Остальные обращения взяты на контроль, и по ним уже ведется работа.

"БП" №№15-16 от 1 февраля.