"Балашовская правда" 100 лет неодиночества

Вот и случилось то, чего мы, с одной стороны, безусловно, ждали, но в то же время где-то в глубине души страшились и подсознательно гнали от себя даже не мысль, а какое-то смутное предчувствие чего-то неизбежного, рокового, монументального… Этот момент, этот знаковый рубеж, этот «Рубикон», перейдя который уже никогда не будешь прежним. Воистину, передать эти ощущения словами практически невозможно. Впрочем, любой, кто живет в нашем несовершенном мире достаточно долго, кто отмечал круглые юбилеи, в особенности, с датами с нулями, конечно, поймет нас.



100 лет – достаточно большой срок с любой точки зрения. Далеко не каждое печатное периодическое издание доживает до столь… не хочется говорить преклонного, до столь почтенного возраста. Газете «Балашовская правда» это удалось. Признаться, мы и сами несколько ошарашены данным обстоятельством.

Радостный ли это юбилей или печальный? С возрастом (а мы ведь теперь номинально перешли в разряд долгожителей, умудренных жизненным опытом «старцев») эмоции как-то притупляются. События воспринимаются уже без свойственной ветреной юности восторженности, все больше проявляется какая-то отрешенность, тяготение к созерцательности и философичности.

Да, 100 лет – это, безусловно, срок, это огромная прожитая эпоха, это время подводить определенные итоги. Но это ни в коем случае не конец, не жирная безапелляционная точка. Напротив, в определенном смысле это только начало чего-то нового, свежего, еще неиспробованного, неизведанного. И мы - коллектив муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Балашовская правда» - стоим сегодня на пороге нашего нового этапа с внушительным активом в виде богатого практического опыта, знаний и умений, накопленных за предыдущую сотню лет. Этот багаж, конечно, пригодится нам и еще не раз сослужит хорошую службу газете на ее пути к очередному, уже 200-летнему юбилею.

Символично, что торжественное мероприятие, приуроченное к вековому юбилею газеты «Балашовская правда», состоялось в концертном зале Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) в минувшую пятницу, 26 января, ровно в тот самый день, когда 100 лет назад вышел в свет первый номер газеты городской и деревенской бедноты «Известия». Той самой немудреной крохотной «двухполоски», где печаталась городская хроника, распоряжения центральной власти, частные объявления и реклама, которая, как известно, во все времена была и остается двигателем торговли. К слову сказать, именно это событие стало своеобразной отправной точкой в развитии местной периодической печати и балашовской журналистики. О том, как это было, о самых ярких моментах истории балашовского края, нашедших свое отражение на страницах «Известий», «Борьбы», «Красного пахаря», «Большевика», «Коммуниста» (такие названия в разное время носила наша газета до 2 марта 1954 года, когда издание обрело статус областного и получило свое нынешнее название «Балашовская правда»), многочисленные гости, пришедшие поздравить газету-юбиляршу, могли узнать из размещенной здесь же, в фойе здания музыкального училища, импровизированной выставки. Пользуясь случаем, выражаем сердечную благодарность нашим многолетним добрым друзьям, а в определенном смысле и коллегам из Балашовского краеведческого музея, которые на ограниченном пространстве сумели организовать весьма наглядную и познавательную экспозицию старых, редких, а порой и просто уникальных документов, фотографий, отдельных номеров и целых подшивок газет прошлых лет.

Газетчики вполне справедливо называют музейщиков коллегами. Ведь, если вдуматься, мы работаем на одном «поле», делаем одно общее дело. Журналисты на страницах своих изданий, газет и журналов отражают и запечатлевают на века историю. А работники музеев тщательно собирают, сортируют и бережно сохраняют для потомков эту самую историю, в том числе и запечатленную пишущей и снимающей братией.

Поздравить старейшую газету Балашовского района и одно из самых старых печатных изданий Саратовской области пришло огромное количество друзей, коллег и подписчиков «Балашовки». Зал Балашовского филиала СОКИ был заполнен практически полностью, свободных мест почти не было. Сцену украсил огромный баннер «Балашовская правда» - газета для вас. 100 лет».

Надо ли говорить, что в этот вечер все выступления гостей, все поздравления и добрые пожелания, а также подарки и награды «сыпались» на наш коллектив, как из рога изобилия. Впрочем, это вполне естественно, ведь вековой юбилей бывает лишь один раз в 100 лет.

Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам Л.И. Рымашевская зачитала поздравительный адрес от главы БМР П.М. Петракова, в котором, в частности, отмечается, что «на протяжении века журналисты старейшей районной газеты всегда шли в ногу со временем, своим талантом, ответственным отношением к делу служили развитию лучших традиций балашовской журналистики. Отрадно, что нынешнее поколение «Балашовкой правды» сохраняет верность творческим заветам своих предшественников и уверенно держит планку качества работы. Слово газеты всегда взвешено, отличается основательностью оценок, узнаваемым почерком, поднимает актуальные, волнующие людей проблемы и по-прежнему авторитетно в нашем районе. Нет сомнений, так будет и впредь».

Поздравить «Балашовскую правду» с вековым юбилеем приехали и гости из областного центра: первый заместитель министра информации и печати Саратовской области С.В. Бакал и председатель Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорская. В своих выступлениях и Светлана Винаидовна, и Лидия Николаевна особо отметили, что «Балашовскую правду» всегда отличали очень сильный в профессиональном отношении коллектив, настроенность на успех, на постоянный поиск и практическое использование все новых форм подачи материала, дизайна, работы с подписчиками и авторами. Но какие бы изменения ни происходили в стране или в самой газете, как бы ни менялись тиражи, периодичность выхода газеты, ее формат, главным объектом внимания журналистов «Балашовской правды» всегда оставался человек труда, главными ценностями – доброе отношение к людям и любовь к родному краю, а главным богатством коллектива – уважение и доверие читателей. Поэтому неудивительно, что на протяжении ряда лет «Балашовская правда» оставалась не просто в лидерах районных печатных СМИ Саратовской области, но и служила своеобразным эталоном районной газеты.

Поздравления с вековым юбилеем и добрые пожелания коллектив «Балашовской правды» получил и от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова.

От имени депутатского корпуса района юбиляров поздравила председатель комитета по социальным вопросам, делам молодёжи, спорту и туризму Собрания депутатов БМР И.А. Бобровникова.

Немало лестных слов в адрес газеты и в свой адрес журналисты «Балашовки» услышали в этот вечер: от главы администрации МО город Балашов С.Ю. Александрова; помощника члена Совета Федерации России от Саратовской области С.П. Аренина Елены Викторовны Лукьяновой; от глав Первомайского и Репинского муниципальных образований Р.Е. Руднева и В.П. Кондрашова; от начальника управления образования В.В. Шатковской и начальника управления культуры, спорта и туризма С.А. Коблова…

Разумеется, были и подарки, и награды. Сотрудникам МАУ «Редакция газеты «Балашовская правда» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, большой личный вклад в развитие средств массовой информации в Саратовской области, а также в ознаменование 100-летнего юбилея газеты «Балашовская правда» вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Балашовского муниципального района, Собрания депутатов БМР, администрации муниципального образования город Балашов.

Постарались не остаться в долгу и мы. Газета ведь представляет собой уникальный формат. Она никому не нужна без читателей. Но она же немыслима и без журналистов, без авторов, без тех людей, кто, собственно, и составляет, выражаясь модным нынче термином, контент издания. Было очень приятно на сцене, при огромном стечении зрителей, под их одобрительные аплодисменты поощрить Благодарственными письмами наших самых преданных друзей и внештатных авторов: А.Ф. Седова, А.А. Рязанова, М.Ф. Быкову, О.А. Забрускову. Увы, не все из наших внештатников смогли в этот вечер присутствовать на торжественном вечере. Но мы все равно благодарны им за верность газете.

Кстати сказать, возможно, не все знают, что свое первое стихотворение «Переправа» наш знаменитый земляк, будущий выдающийся поэт-песенник, а тогда только пробующий себя в поэзии 14-летний Николай Палькин принес именно в нашу редакцию. И было это, страшно подумать, в далеком 1941 году. Впрочем, за эти годы через «Балашовскую правду» прошло огромное количество, может быть, не всегда выдающихся и знаменитых, но всегда добрых и светлых людей. «Балашовская правда» дала «путевку в жизнь» не одному десятку журналистов, которые трудятся теперь в самых разных уголках нашей необъятной Родины. Многие из них, кстати сказать, прислали нам поздравления с юбилеем, как и коллеги из других печатных изданий разных районов области.

Как водится, особых слов благодарности в этот вечер удостоились ветераны нашего издания – те, кто в свое время сделал «Балашовскую правду» той теперь уж почти легендарной «Балашовской правдой», о которой многие читатели до сих пор вспоминают с теплым чувством, чьи имена все еще на слуху у наших преданных подписчиков. Недаром, когда журналисты того «золотого» состава «Балашовки» поднялись на сцену, чтобы получить из рук председателя Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорской Почетные грамоты, зал приветствовал их стоя. Пожалуй, это был момент истины!

Особую атмосферу праздника для юбиляров и наших гостей сумели создать замечательные артисты управления культуры. В этот день со сцены прозвучала одна из самых известных песен, написанных на стихи Н.Е. Палькина, «На тропинке, луной запорошенной». Ее исполнила вокальная группа Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька».

Однако всё когда-нибудь заканчивается. Завершился и наш замечательный юбилейный вечер. Мы выражаем огромную благодарность администрации БМР, управлению культуры, спорта и туризма, сотрудникам Балашовского краеведческого музея, администрации Балашовского филиала СОКИ, оказавшим нам огромную помощь в организации и проведении этого мероприятия.

Также хочется поблагодарить всех наших многочисленных друзей, подписчиков и читателей, пришедших разделить с нами радость этого праздника. Ведь, как сказал кто-то из великих, разделённое горе - это половина горя, а разделённая радость - это двойная радость. Сегодня мы убедились, что это воистину так!

"БП" №№15-16 от 1 февраля.

