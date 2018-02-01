"Думайте сами, решайте сами..."

В рамках реализации программы по созданию комфортной городской среды на 2018-2022 годы в наступившем 2018 году в Балашове планируется благоустроить несколько общественных территорий. Причем, определить конкретные территории, где будут выполнены благоустроительные работы, жителям города предстоит самим в ходе рейтингового голосования. Подготовка к этой масштабной работе в нашем городе уже началась.



В частности, на официальном сайте районной администрации baladmin.ru опубликован проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Балашов. Ремонт и благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2018-2022 годах». Ее главная цель – комплексное благоустройство, улучшение состояния общественных пространств, а также приведение в порядок зон отдыха.

С 9 января текущего года ведется прием заявок на включение общественных территорий в программу на 2018 год. Это может быть любая территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования (пешеходная зона, сквер, парк), используемая горожанами бесплатно для общения, отдыха, занятий спортом. Свои предложения по включению в программу той или иной территории может подать любой заинтересованный гражданин до 9 февраля 2018 года.

Уже созданы общественная комиссия для организации голосования и организационный комитет по выбору общественных территорий. За каждым членом оргкомитета в день рейтингового голосования будут закреплены счетные участки.

Администрацией БМР издано постановление №303-п от 29.12. 2017 года «О порядке организации и проведения тайного голосования по общественным территориям муниципального образования город Балашов».

Уполномоченным органом по проведению рейтингового голосования по отбору общественных территорий является МКУ «Управление по строительству и ЖКХ, архитектуре и градостроительству Балашовского муниципального района».

Утвержден и опубликован План проведения общественных обсуждений по выбору территорий для благоустройства. Разработан алгоритм и утверждены участки по проведению рейтингового голосования. Всего будет организовано 37 счетных участков (общее количество избирательных участков в городе – 46).

В муниципальном образовании город Балашов насчитывается 58 793 избирателя. В голосовании по выбору общественных территорий также смогут принять участие почти три тысячи городских школьников в возрасте от 14 лет и старше.

На территории Балашова в местах массового пребывания людей организовано четыре стационарных пункта приема предложений от населения для последующего выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству. На днях был открыт пятый подобный пункт на базе многопрофильного центра «Мои документы». Уже в ближайшие дни планируется организовать еще четыре стационарных пункта в учреждениях культуры и образования. Кроме того, в выходные дни на базе пассажирского автобуса работает передвижной пункт по приему предложений от жителей города.

На данный момент от неравнодушных и активных балашовцев уже поступило около 100 предложений по включению тех или иных территорий в вышеозначенную программу.

В срок до 15 февраля текущего года будет обнародован протокол заседания комиссии с выбором общественных территорий для включения их в бюллетени для голосования 18 марта 2018 года.

Непосредственно в день голосования на счетных участках будут размещены дизайн-проекты выбранных территорий, планируется работа волонтеров по привлечению граждан на голосование и разъяснению положений программы.

Как и балашовцам, свои предложения по реализации проекта предстоит высказать жителям Аткарска, Балаково, Вольска, Ершова, Красноармейска, Маркса, Петровска, Пугачева, Ртищево, Энгельса и столицы нашей области - Саратова.

В одном из своих недавних выступлений губернатор Саратовской области В.В. Радаев подчеркнул: «У наших граждан есть четкое представление о том, какими они хотят видеть свой двор, улицу, поселок, город. Большинство этих предложений конкретны, а самое главное – реалистичны. Поэтому мнения и пожелания жителей должны быть в основе всех преобразований общественных территорий».

В 18 городах области запланированы работы по благоустройству общественных пространств.

"БП" №№13-14 от 30 января.