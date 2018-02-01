Колумбия становится ближе

Где Колумбия, а где мы? Оказывается, совсем рядом. Идем дорогой дружбы. Именно так называется международный конкурс детского творчества: «Дорогой дружбы: путешествие в Колумбию», в котором 15-летняя Мария Дубова, воспитанница детской школы искусств № 2, заняла I место.



На конкурс Маша представила работу в жанре «Коллаж или художественный плакат». На плакате изобразила девочку в колумбийской одежде и мальчика в исконно русском костюме, обнимающих Земной шар. А позади – российский и колумбийский флаги в виде сердец. Эту работу теперь можно увидеть в колумбийском посольстве в Москве.

Церемония награждения победителей и призеров международного конкурса проходила в столице. Дипломы и памятные подарки вручал посол Республики Колумбии Альфонсо Лопес Кабальеро, а Маше – его супруга. На мероприятии присутствовали министр Колумбии, представители МИДа России, министерства культуры. С концертными номерами выступили как наши, так и колумбийские артисты.

Колумбийцы оказались на редкость дружелюбным и открытым народом с невероятным темпераментом. Несмотря на языковые различия, общались благодаря переводчикам, проблем с взаимопониманием не возникло.

«Огромное спасибо нашему педагогу С.А. Брунковой, директору ДШИ № 2 В.В. Войновой, а также директору гимназии № 1 С.А. Изгореву за то, что активно привлекают мою дочь к общественной работе, тем самым развивая её способности», - поблагодарил Дмитрий Дубов.

У девочки с детства были способности к рисованию, признает её папа, однако в семье не думали, что Маша может настолько преуспеть. Пять лет назад в середине года, когда набор уже закончился, Дмитрий Дубов обратился к директору ДШИ №2 В.В. Войновой с просьбой сделать исключение и зачислить дочь. Валентина Владимировна пошла навстречу. «Очень способная, - дает оценку ученице педагог С.А. Брункова. – Очень хорошо получается графика. Прекрасное видение цвета, формы, объема предмета. Неординарное видение абстрактных графических форм».

Маша планирует поступать в Саратовское художественное училище им. Боголюбова.

"БП" №№13-14 от 30 января.