Выходи гулять!

Всероссийский фестиваль городской среды под таким названием стартовал в Балашове. Примечательно, что нынешний не совсем обычный фестиваль проходит в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который в свое время был разработан по поручению главы нашего государства В.В. Путина.



В Балашове в рамках обозначенного фестиваля прошли массовые праздничные гулянья. Местом их проведения вполне логично был выбран новый Театральный парк. У многих балашовцев еще свежи воспоминания о грандиозном фестивале «Театральное Прихоперье», торжественные открытие и закрытие которого проходили в сентябре минувшего года как раз в этом самом парке. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» к презентации новой сцены Балашовского драматического театра, которому, к слову сказать, в наступившем году исполняется ровно 100 лет, в прошлом же году была основательно реконструирована и благоустроена общественная территория на пересечении улиц К.Маркса и Рабочей. Ну, а поводом для того, чтобы выйти гулять, как к тому призывает само название фестиваля, стала, как это ни странно…встреча Нового года.

Ну, да, Россия – уникальная страна, где встречают Новый год два раза: по новому стилю (в ночь с 31 декабря на 1 января) и по старому стилю (с 13 на 14 января). А россияне, особенно самые маленькие, к праздникам испытывают особую слабость. Потому не стоит удивляться, что, даже несмотря на довольно крепкий морозец и отсутствие снега (отчего, надо полагать, балашовцы уже успели отвыкнуть за нынешнюю аномальную зиму), в Театральный парк пришло довольно много людей, особенно бросалось в глаза большое количество детей разного возраста: от самых маленьких до вполне себе сформировавшихся подростков. Словом, пришли те, кто все еще верит в Деда Мороза и Снегурочку.

И эти добрые сказочные персонажи не замедлили явиться пред светлы очи балашовских ребятишек. Правда, малышам и взрослым пришлось хорошенечно покликать Деда Мороза. Что делать, традиция…

Надо заметить, организаторы мероприятия приготовили весьма насыщенную и разнообразную развлекательную программу. Перед собравшимися в Театральном парке выступил один из самых знаменитых и популярных балашовских фольклорных коллективов – народный ансамбль песни и танца «Зоренька». Артисты столь самозабвенно и зажигательно пели песни и плясали, что и малыши, и взрослые, вполне позабыв про мороз, от души подпевали им, горячо аплодировали и приплясывали. Практически каждый номер «Зореньки» сопровождался возгласами «Браво!».

Как водится, были и конкурсы с участием детей, и хороводы вокруг елки. Здесь же можно было согреться ароматным горячим чаем, покрепиться сдобой.

Нашлось занятие и для самых подвижных, для тех, кто предпочитает здоровый соревновательный дух. Малыши еще до официального начала праздника оккупировали детский городок (благо, здесь есть и качели, и горки, и домик). Рядом с игровым городком сразу три команды, составленные из разновозрастных мальчишек и девчонок, выясняли, какая же из трех команд окажется самой ловкой, быстрой, дружной. Словом, определяли чемпиона «Веселых стартов».

Судя по румянцу на щеках, разгоряченным, но довольным лицам детей, а также настроению взрослых, праздник удался на славу. А значит, скорее всего, мы стали свидетелями новой доброй традиции под названием «Балашов, выходи гулять!».

"БП" №№13-14 от 30 января.