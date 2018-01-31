Н.Н. Кузьмина: "Газета мне жить помогает"

Нину Никифоровну Кузьмину смело можно назвать одной из самых верных читательниц «Балашовской правды». Её комната – настоящий музей краеведения, собранный во многом благодаря материалам нашего издания. Ветеран труда, труженик тыла Нина Никифоровна не только выписывает «Балашовскую правду» с 1965 г., но и ведет архив. Самые интересные статьи об истории района занимают своё почетное место в коллекции.

У женщины была непростая жизнь. Она родилась в 1925 г. в с. Данилкино, где отучилась 5 классов. Затем отца, работающего фельдшером, перевели в с. Родничок. Так что школу пришлось оканчивать уже там. В 9-м классе Нину вместе с одноклассниками возили в отдаленные села молотить хлеб. На всю жизнь запомнилось с. Сербино-Вединяпино за Сухой Еланью, откуда ребята доставляли зерно на родничковский элеватор. Всю зиму подростки занимались молотьбой. В войну также расчищали дороги и железнодорожные пути.

В 1942-1944 гг. в Балашове Нина Никифоровна получила педагогическое образование. Всех выпускников направляли в освобожденные от фашистов районы. Так Нина Никифоровна оказалась в Курской области, где проработала учителем 18 лет. В 1962-м по семейным обстоятельствам пришлось вернуться в Балашов и обосноваться в с. Старый Хопер, где и проживает по настоящий день.

До выхода на пенсию в 1980 г. работала учителем химии и биологии в старохоперской средней школе, занимала должность завуча. Трудовой стаж составляет почти 40 лет. Среди наград – медаль «За доблестный труд», знак «Победитель соцсоревнования». Не так давно за активную работу в области патриотического воспитания Росвоенцентр наградил нашу читательницу медалью «Патриот России».

Хочется добавить: не только России, но и малой родины. Уникальные альбомы об истории Балашовского района Нина Никифоровна начала собирать и оформлять сразу же, как вышла на пенсию. В работе ей очень помогала наша газета, в которой по сей день публикуются статьи о ветеранах и тружениках тыла, о мероприятиях, посвященных памятным датам. «Именно «Балашовская правда» натолкнула меня на мысль о создании музея», - призналась собеседница. Музей был открыт в клубе в 1983 г., Нина Никифоровна помогала местной школе в оформлении комнаты боевой и трудовой славы. Конечно, она не могла забыть о 100-летии любимой газеты. Вот и подготовила выставку к юбилею, включив в неё семь альбомов, состоящих преимущественно из статей «Балашовской правды».

С удовольствием беру в руки альбом «Интересная история балашовского края» и нахожу в нем свои статьи и статьи коллег: Андрея Максудова, Андрея Мартынова, Зинаиды Шпыновой, Александра Рязанова… Перед глазами – знакомые заголовки: «Симфония непокоренного города», «Имя на медальоне», «Превратим тыл в неприступную крепость обороны», «Памяти учителей-фронтовиков», «Встреча в редакции», «Затерянное поселение» и многие другие, тематические полосы «Поверка». Один из альбомов Нина Никифоровна даже назвала по рубрике «Балашовской правды» «70 песен, ковавшие Победу».

Невольно поражаешься, какую огромную работу смог проделать всего один человек. К тому же в 92 года, будучи прикованной к инвалидной коляске. «Сначала собираю материал, потом его оформляю», - поведала бывший педагог.

Каждый альбом-книга состоит из разделов, в которых содержатся не только статьи, но и фотографии, взятые из «Балашовской правды», дополненные стихами и песнями.

Что тут скажешь. Мы, коллектив редакции, и сами порой задаемся вопросом: «А нужно ли кому-нибудь то, что мы делаем?».

- Я знаю, что нужно, - уверенно отвечает на мои мысли Нина Никифоровна. – Пишите! Газета мне жить помогает. Вы себе не представляете, сколько придает сил.

Она твердо верит, что жители Балашовского района когда-нибудь начнут относиться к истории родного края с большим уважением.

А пока – готовится к празднику по случаю 100-летнего юбилея издания. «Выражаю благодарность всем, кто пишет в газету статьи и стихи, - говорит Нина Никифоровна. – А то откуда потом можно будет взять нужную информацию? Благодарю всех сотрудников редакции «Балашовской правды» за то, что публикуете в газете очень важный материал для воспитательной работы, который пригодится при подготовке мероприятий к памятным датам».

Нина Никифоровна внимательно прочитывает каждый номер. Наша коллега из Старого Хопра тоже ведет летопись, и спасибо ей за это.



"БП" №№11-12 от 25 января.