"Дорогая редакция"

с этих слов начинается львиная доля читательских писем. Будучи формальным обращением, для нас, сотрудников газеты, оно исполнено особым смыслом.

Время очень странное понятие. День может длиться бесконечно, а недели, месяцы, годы и даже десятилетия порой мчатся с непостижимой быстротой. Когда в 1998 году мы отмечали 80-летие родной газеты, ее 100-летие казалось датой неизбежной, но призрачной. Но вот оно настало. И тут уже никак не обойтись без погружения в историю.



Идея издания газеты в Балашове была предложена на балашовском уездном съезде представителей волости и Совета рабочих и солдатских депутатов, состоявшемся в декабре 1917 года. А уже 26 января 1918 года вышел в свет первый номер газеты городской и деревенской бедноты «Известия». Была она крохотной «двухполоской», где печатались городская хроника, распоряжения центральной власти, объявления и … реклама – и в то время без нее – никуда. Первым редактором «Известий» был Георгий Солонин, которого через полгода сменил бывший пинеровский поп-расстрига Иван Алексинский. В июне 1919 года редакция была разгромлена одной из орудовавших в окрестностях города банд. Все пришлось начинать сначала… «Известия» переименовали в «Красный пахарь», редактором был назначен Андрей Винокур.

Летом 1920 года газета снова сменила свое название. Теперь она называлась «Борьба», а редактировал ее Марк Гельфанд – человек совершенно незаурядный. Ему удалось сплотить вокруг себя толковых сотрудников, коллектив рабкоров. В это время в газете работал Антон Пришелец (Игнатий Ходоков), ставший позже всесоюзно известным поэтом-песенником. Во время вступления в Балашов белогвардейцев Гельфанд сумел, рискуя жизнью, спасти необходимые материалы редакции. В 1925 году газета выходила 12 раз в месяц тиражом 2550 экземпляров. Но череда переименований продолжается: с 4 апреля 1935 года газета называется «Большевик», а в 1952 году становится городской газетой «Коммунист». В связи с образованием Балашовской области (да-да, побывал наш город и областным центром!) было решено издавать областную газету «Балашовская правда», и 2 марта 1954 года вышел ее первый номер. В 1958 году Балашовская область была ликвидирована, а вот «Балашовская прав-да» осталась и продолжила свою непростую, но интересную биографию.

С 1996 года соучредителями газеты стали администрация объединенного муниципального образования района и МУ «Редакция газеты «Балашовская правда». Сейчас это МАУ «Редакция газеты «Балашовская правда», учредителем которого является администрация Балашовского муниципального района.

Понятие «биография» по определению применимо к человеку, но газета – это настолько живой организм, что уместно говорить и об ее собственной биографии в контексте биографии создающих ее людей. Костяк журналистов послевоенного времени составили фронтовики Алексей Фролович Поляков, Борис Семенович Матвеев, Алевтина Николаевна Зинкина, Николай Власович Кучин.

Много лет проработали в газете Светлана Федоровна Цыганова, Альбина Андреевна Куликова, Маргарита Дмитриевна Китанина, Николай Анисимович Спиридонов.

Думаем, сегодня самое время вспомнить тех, кто в разное время руководил газетой: Василия Андреевича Помазана, Бориса Ильича Ситникова (ровесник газеты, фронтовик), Бориса Михайловича Самородова…

Газете исполнилось 100 лет, и четверть века у ее «руля» была Ольга Николаевна Айдарова.

Профессионализм сформировавшегося за эти годы коллектива позволил газете подняться на самый высокий уровень среди районных газет области.

Первой в области «Балашовская правда» стала осваивать выход цветных номеров (радовали читателей к праздничным датам). Причем делали это поначалу в соседней, Воронежской области. Нашими настоящими единомышленниками стали коллеги из редакции газеты и типографии г. Борисоглебска.

Целая революция произошла в дизайне газеты. Начало этому положил Данила Черногуз. Все было новым: начиная с логотипа и заканчивая рубриками… Затем новаторские идеи были подхвачены и развиты Мариной Станиславовной Баутиной, Сергеем Вячеславовичем Казанковым. К слову сказать, многие годы «Балашовская правда» держала первенство в областных конкурсах на лучшее оформление и полиграфическое исполнение газеты.

А еще одним из заметных событий в жизни редакции стало создание собственной службы распространения розничного тиража и альтернативной (помимо почты) подписки и доставки газеты. Используя опыт коллег из Перми, шли методом проб и ошибок. Светлана Яковлевна Жулябина, «раскрутившая» эту службу, добилась того, что и альтернативка, и «своя» розница стали заметной прибавкой к тиражу.

И еще один эпизод из редакционной жизни (ее экономической составляющей) нельзя не упомянуть. В 90-е годы всю отрасль печатных СМИ залихорадило из-за перебоев в поставках газетной бумаги (впрочем, лихорадило всю страну и по многим поводам). Нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне просто изматывали. И в этой ситуации редакция пошла практически на авантюру. Командир сверхсекретной части, располагающейся в поселке «Восход», - полковник Александр Николаевич Панин помог установить контакт с Балахнинским бумажным комбинатом. Это было из области фантастики! (для потребления внутри страны шли крохи, львиная доля – немцам). В ходу был бартер, и в операцию «Бумага для «Балашовки» включились многие предприятия города. Собрали: куртки, детскую одежду, сандалии, мясные консервы, много чего еще. И когда корреспондент газеты Иван Алексеевич Харченко прибыл с ценным грузом в Балашов, радости не было предела. У нас появился солидный запас бумаги, кроме того, постоянно выручали коллег из типографии на Вишневой, Романовскую и Турковскую редакции.

Работа по этим нескольким направлениям, в конце концов, дала свой результат: «Балашовская правда» сначала становится бездотационной, а затем и прибыльной. Это сделало возможным проведение капитального ремонта здания (Андрею Эдуардовичу Карнаухову пришлось совмещать обязанности заместителя редактора и прораба), покупку второго автомобиля (для доставки «альтернативки»), компьютеров, мебели, оргтехники, обеспечить социальные выплаты сотрудникам.

И главное: экономическая независимость обеспечила хотя бы относительную свободу творчества.

«Мы работаем для читателя» - этот девиз был для сотрудников газеты не просто расхожей фразой. Доверие людей к печатному органу не бывает раз и навсегда завоеванным, его надо постоянно поддерживать. Конкретные люди, конкретные проблемы, которые волнуют земляков, - вот тот краеугольный камень, на котором строилась политика газеты и чему посвящалась основная часть публикаций. «Прямые линии» с участием первых лиц района и руководителей служб, «круглые столы», экспресс-опросы, интервью – все эти формы использовались журналистами и находили отклик у читателей. Признание получили и такие тематические странички, как «Дачник», «Абажур», «36,6», «Стадион», «Поверка», молодежная страничка «МоСт», «Страница потребителя». При этом «Дачник», «Поверку» и «Страницу потребителя» вели внештатные авторы: Александр Григорьевич Кузьмин, Александр Алексеевич Рязанов, Виктор Владимирович Александров.

А в создании «МоСта» принимали участие старшеклассники школ города и студенты филологического факультета местного вуза. За восемь лет существования странички (а выходила она ежемесячно) через нее прошли более ста молодых авторов, часть из них избрали журналистику своей профессией – Александр Климушев, Никита Дмитриев, Алексей Сараев. А Александра Сидорина (Попова) попробовала себя даже в качестве редактора – какое-то время в городе выходила газета «Молодежь. RU».

О роли газеты в общественной жизни города красноречиво свидетельствовал ее тираж: три раза в неделю около 15 тысяч экземпляров, а пятничный сдвоенный номер, выпускающийся в цвете, почти 26 тысяч! Рекорд же был зафиксирован в начале 2000-х годов, когда тираж «Балашовской правды» достиг 33 тысяч экземпляров!

В рамках одной публикации невозможно рассказать обо всем, но хочется отметить, что создание в газете атмосферы творчества - заслуга Ольги Николаевны Айдаровой. Результатом этого стали неоднократные победы газеты в областных, межрегиональных и федеральных творческих конкурсах, шесть журналистов в разное время становились лауреатами областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо». Это Зинаида Михайловна Шпынова, Зоя Петровна Ишкова, Тамара Николаевна Сороконенко, Андрей Эдуардович Карнаухов, Андрей Васильевич Мартынов, Александр Иванович Звездин. Кстати, в «Балашовской правде» едва ли не самая многочисленная первичка в области, всегда считавшаяся инициативной и боевой, как и ее председатель - Зинаида Михайловна Шпынова.

В 1997 году Ольге Николаевне Айдаровой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Среди ее наград – знак губернатора «За любовь к родной земле», свидетельство о занесении на областную Доску почета, многочисленные грамоты и дипломы как отраслевых министерств, так и областного Союза журналистов и Союза журналистов России.

Если же говорить об оценке деятельности редакции в целом, то нельзя не вспомнить, что три стены нашего конференц-зала от панелей до потолка были увешаны дипломами, грамотами и свидетельствами. Из них хочется отметить дипломы лауреата конкурса «Всероссийского фестиваля прессы «Вся Россия», Всероссийского конкурса «Патриот России», национального конкурса «Здоровый образ жизни – «Гармония с миром и с собой», конкурса «Экология России».

Редакция также награждалась почетным знаком губернатора «За стойкость и выживание», штандартом губернатора, которые Д.Ф. Аяцков вручал лично прямо в стенах редакции, премии губернатора «За наибольший вклад в развитие Саратовской губернии среди муниципальных и отраслевых СМИ». А сколько наград отраслевых министерств и ведомств федерального уровня! Десятки областных дипломов и грамот.

Приятно, конечно, получать награды, но и работалось нам в те годы просто здорово! Ритм жизни редакции был такой, что зачастую заставлял менять дневные планы в соответствии с внезапно возникающими обстоятельствами: то требовался срочный выезд по звонку читателя, то письмо позвало в дорогу, то надо было мчаться на премьеру, научно-практическую конференцию, идти на совещание. Вот последнее самое страшное! Отсидишь часа два-три, пытаясь разобраться в хитросплетениях проблем «Водоканала» или сельхозтоваропроизводителей, а тут на пороге ответсекретарь, непререкаемая Тамара Николаевна Сороконенко (у которой, кстати, единственная запись в трудовой книжке - о приеме на работу в «Балашовскую правду»): «У тебя есть только 80 строк!».

Восемьдесят строк на изложение хитросплетений проблем в малопонятной тебе сфере деятельности. И ведь укладывались как-то. И здесь, конечно, никак нельзя не упомянуть наших замечательных корректоров: Веру Николаевну Столыпину и Людмилу Борисовну Пацыба. Эти две миловидные женщины зорко следили за тем, чтобы в журналистском тексте, зачастую написанном (чего уж там) впопыхах, были не только соблюдены правила правописания, но после всех правок сохранялся смысл. И помогали друг другу, и совмещали все, что можно. Например, Александр Алексеевич Корогодин, наш водитель, был еще и первоклассным фотокорреспондентом (кстати, он заснял, забравшись на дерево, Б.Н.Ельцина во время визита Бориса Николаевича в Саратов с расстояния в несколько метров, и все мы гордились этим!).

Окончание в "БП" №№11-12 от 25 января.