Объявлен конкурс «День выборов» на лучший плакат, посвященный предстоящим выборам

Конкурсная работа должна содержать рисунок на тему выборов 18 марта 2018 года, отражать идею о необходимости проявления активной гражданской позиции на выборах. При этом плакат не должен содержать элементы агитации за какого-либо кандидата либо политическую партию.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале конкурса (http://konkursonf.ru/). Там же размещена более подробная информация о конкурсе. Цифровые фотографии работ с описанием замысла и указанием данных автора необходимо загрузить на портал до 20 февраля текущего года.

Жюри определит победителей в трех номинациях по следующим критериям: оригинальность идеи, яркость и выразительность работы, емкость лозунга, призыва, слогана и художественное исполнение плаката.

Итоги конкурса будут подведены до 1 марта.

Работы, победившие в конкурсе, будут выставлены в музее современной истории России в г.Москва на выставке «История агитационного плаката России», которая откроется 12 марта 2018 года.

По информации организаторов конкурса