ООО "Балтекс": полвека в строю!

На берегу Черного моря и в снегах Антарктиды, на Урале и на бескрайних просторах Сибири, в крупных областных центрах и на селе, в российских воинских частях… Что и говорить, в разные годы всюду можно было встретить продукцию ООО «Балтекс», крупнейшего в России производителя синтетических тканей, безусловно, давно уже ставшего визитной карточкой нашего города. В эти январские дни предприятие отмечает свой полувековой юбилей. А потому сейчас, в преддверии главных праздничных торжеств, на страницах «Балашовской правды» хотелось бы коснуться истории и нынешнего дня столь знаменитого предприятия.

Ведь если обратиться к его исторической летописи, то уместно напомнить, что 28 ноября 1959 года Совет Министров СССР принял Постановление «О мерах по дальнейшему подъему текстильной промышленности» и, тем самым, дал старт строительству у нас крупнейшего градообразующего предприятия. Практически все шестидесятые годы на балашовской земле проходило строительство нового, передового промышленного производства. И уже в конце десятилетия, 25 января 1968 года, в городе на Хопре были выпущены первые метры модной, современной ткани. А потому именно эту дату и принято считать днем рождения Балашовского комбината плащевых тканей.

Надо сказать, что история создания комбината развивалась весьма интригующе. Дело в том, что изначально у нас планировалось создать предприятие, на котором должны были бы производить костюмные ткани из восстановленной шерсти и смеси с искусственными и синтетическими волокнами. Однако в 1966 году председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин поручил переориентировать строящийся в Балашове комбинат на выпуск модных в то время плащевых тканей из синтетических нитей типа «болонья». Как результат, именно Балашовский текстильный комбинат, первая очередь которого официально была пущена в эксплуатацию полвека назад, и поспособствовал продвижению в стране столь модных тенденций.

Первым директором комбината был назначен И.Г. Панкратов. Благодаря поддержке Министерства лёгкой промышленности СССР, на предприятии появилось высокопроизводительное оборудование из Чехословакии, Германии, Японии. За годы своей работы предприятие стало выпускать различные многофункциональные материалы, накопило значительный опыт, а его бренд стал хорошо узнаваем не только в России.

В своё время здесь работали до пяти тысяч человек. Объемы производства достигали рекордных 90 миллионов погонных метров ткани в год. При этом у предприятия насчитывалось более 600 партнеров и потребителей на территории России и стран СНГ, а также за рубежом.

Здесь трудились такие выдающиеся руководители и передовики производства, как Борис Николаевич Кокшаров, Анатолий Яковлевич Браилко, Виктор Григорьевич и Любовь Прокофьевна Бауэр, Нина Александровна Емельянова.

В историю предприятия навсегда вошли имена Чехловой - первой ткачихи, выдавшей ткань, и поммастера Гарнева – наладчика станков, с которых и были сняты первые метры продукции комбината. Также сегодня нельзя не вспомнить таких замечательных балашовских текстильщиков, как ткачихи Кортунова и Петрова, поммастера Чипига и Избяков, сновальщицы Титова и Суслова, мотальщицы Очередко и Ломага...

Прошли годы. В период рыночных трансформаций Балашовский текстильный комбинат неоднократно менял организационно – правовую форму и название. Временами было очень даже непросто. Однако неизменными оставались цели и назначение продукции, производимой коллективом предприятия.

Кстати, и в наши дни ООО «Балтекс» славится своим уникальным коллективом. Люди, чья жизнь связана с комбинатом, давно стали его патриотами. Более того, сегодня здесь трудится уже третье поколение текстильщиков. Они являются детьми и внуками тех, кто полвека назад дал импульс для профессионального развития компании на десятилетия вперед. А потому полувековой юбилей - это большое событие для каждого специалиста, в жизни которого Балашовский комбинат стал отменной производственной и жизненной школой. Текстильщики дорожат своей работой, ценят стабильность и социальную защищенность, которую им обеспечивает компания. В свою очередь, сами они являются её главным богатством.

Поэтому вполне логично, что и сегодня, спустя 50 лет с момента своего «рождения», ООО «Балтекс» является одой из значимых компаний для текстильной отрасли России. За последние шесть лет в работе компании появились заметные позитивные сдвиги. Была сформулирована и поэтапно реализована инновационная стратегия, где во главу угла была поставлена задача модернизации производства, что сделало ООО «Балтекс» более эффективным, конкурентоспособным и привлекательным для клиентов.

В 2016 году на пост генерального директора ООО «Балтекс» пришел Василий Сергеевич Абраменков, что послужило началом формирования новых целей и задач. Так, были пересмотрены стандарты работы, возросли требования к сотрудникам, а в продуктовой линейке акцент сместился на тонкие полиамидные ткани с различными структурами и назначением. Продолжилось обновление парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Согласно статистике, за 2011 - 2017 годы выработка суровой ткани выросла с 3,5 миллиона погонных метров ткани в год до 8,7 миллиона. Выпуск готовой продукции увеличился с 3,0 миллионов погонных метров до 8,0 миллионов в год. При этом месячный максимальный объем готовой ткани доведен до 1,0 миллиона погонных метров. Примечательно также, что инвестиции в работы и оборудование, начиная с 2011 года, составили порядка 1,5 миллиарда рублей.

Однако на этом развитие ООО «Балтекс» отнюдь не останавливается, поскольку в 2018 году планируется дополнительное приобретение приготовительного оборудования, автоматизация СШМ, создание системы водообеспечения. Эти и другие проекты позволят заметно увеличить эффективность производственного процесса и качество выпускаемой продукции.

«Хочу поблагодарить наших ветеранов за их колоссальный импульс, за тот вклад, тот дух победителей, который они сформировали своей невероятной работо-способностью в течение первых лет существования комбината, в те годы, когда, вопреки серьезным «вызовам» и проблемам, они создали текстильное производство. Но и сегодня работники ООО «Балтекс» стараются не уронить марку своего предприятия. Отсюда трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность, которые и приносят общий позитивный результат. Поэтому в преддверии юбилея я хотел бы пожелать всем работникам ООО «Балтекс» уверенности в своих силах и желания двигаться вперед. Сердечно благодарю вас за труд, за достойное отношение к делу. Новых вам свершений и ярких успехов. Пусть растет ваше благосостояние и сохраняется уверенность в будущем», - подчеркнул в своём праздничном обращении к текстильщикам генеральный директор ООО «Балтекс» Василий Сергеевич Абраменков.

"БП" №№9-10 от 23 января.