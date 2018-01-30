Российская печать от Петра Великого до наших дней

13 января в нашей стране отметили один из самых ярких профессиональных праздников - День российской печати. В этом году он был сопряжен с важной исторической датой. Ровно 315 лет назад в тогдашней Российской империи вышла в свет первая русскоязычная газета.



Как и во многом другом, зачинателем этого дела был царь Петр I. Именно по его Указу стала издаваться на регулярной основе первая русскоязычная газета, можно сказать, прапрапрабабушка практически всех нынешних российских периодических изданий. Называлась она по нынешним временам весьма необычно – «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

Всех, кто так или иначе причастен к печатному делу в Саратовской области: журналистов и редакторов, блогеров и издателей, полиграфистов и ветеранов прессы, накануне Дня российской печати чествовали в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова.

Показательно, что всех вновь прибывающих в фоей театра встречали их императорские Величества Петр I и Екатерина II. Оба, как мы помним из школьного курса истории, Великие. Гости праздника, они же именинники, в ожидании начала торжеств с удовольствием фотографировались на память с царственными особами.

Посетили сей праздник и нынешние правители. В числе почетных гостей были губернатор Саратовской области В.В. Радаев, председатель Саратовской областной думы И.Г. Кузьмин, депутаты регионального парламента, представители общественных организаций…

Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, Валерий Васильевич Радаев подчеркнул, что работников средств массовой информации он воспринимает, прежде всего, как реальных помощников власти.

- Своими острыми материалами вы заставляете нас быть в тонусе, оперативно реагировать на проблемы, стимулируете к максимальной открытости. Каждый журналист имеет свою точку зрения на происходящие события. Именно поэтому нам интересно взаимодействовать, анализировать, как отражаются действия власти в зеркале СМИ. При этом очень важно понимать, что у нас общие цели, главная из которых состоит в том, чтобы сделать нашу область современной, комфортной, благополучной. Чтобы здесь было интересно жить, работать, приглашать сюда друзей и коллег. Считаю, что мы - на этой волне, и нахожу подтверждение в ваших публикациях, - отметил глава региона.

Не секрет, что многие издания сегодня переживают не самые лучшие времена, прежде всего, в финансовом плане. А потому сообщение губернатора о том, что в наступившем году СМИ области будет оказана дополнительная помощь из областного бюджета, было встречено с особым воодушевлением.

Со словами поздравлений к виновникам торжества обратились также председатель Саратовской областной думы И.Г. Кузьмин, заместитель председателя думы О.Н. Алимова, Главный федеральный инспектор по Саратовской области М.В. Алешина, председатель Общественной палаты Саратовской области А.С. Ландо, председатель Саратовской региональной организации Союза журналистов России Л.Н. Златогорская.

Как водится, дело не ограничилось лишь словесными поздравлениями и традиционными пожеланиями. Большая группа журналистов различных СМИ (не только печатных, но и электронных), добившихся в минувшем году значительных успехов в работе, в том числе и одержавших победы в различных творческих конкурсах, была награждена почетными грамотами и благодарностями.

Не обошлось на мероприятии и без интриги. Один из старейших саратовских журналистов Григорий Вингурт спросил у губернатора о том, кто же станет новым министром информации и печати области (с конца декабря прошлого года этот пост пока остается вакантным). Валерий Васильевич не стал озвучивать конкретную фамилию, заверив, впрочем, что «это будет деятельный, современно мыслящий человек…».

Вообще же праздник прошел в очень открытой, дружелюбной и творческой атмосфере, как, впрочем, бывает всегда, когда собираются вместе не просто представители одного цеха, но творческие люди. Весьма, надо сказать, гармонично дополнил эту атмосферу, а во многом и помог создать настроение праздника талантливый джазовый коллектив Саратовской областной филармонии им. Шнитке «Манго-экспресс».

В этот же день торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати, прошло и в стенах Саратовской облдумы, где чествовали победителей традиционного творческого конкурса среди СМИ области на лучшее освещение деятельности регионального парламента в средствах массовой информации в 2017 году. Отрадно отметить, что наряду с прочими уважаемыми в области СМИ свою награду – диплом за третье место в номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных районов области» получила и газета «Балашовская правда». Это тем более приятно, что буквально через три дня наша газета отметит свой вековой юбилей. Так что можно смело утверждать, что, несмотря на столь солидный возраст, «Балашовка» еще вполне способна конкурировать с более молодыми изданиями. Хотя, по большому счету, все мы делаем одно общее дело. Накануне общего для всех профессионального праздника это понимаешь особенно отчетливо. Так что с праздником вас, уважаемые коллеги и дорогие наши читатели!

"БП" №№9-10 от 23 января.