П.М.Петраков: "Предстоит много важной и интересной работы..."

12 января глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков дал пресс-конференцию для журналистов балашовских средств массовой информации: газет «Балашовская правда» и «Город», информационного агентства «Балашов», ряда электронных изданий. В пресс-конференции также принял участие председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков.



Общение с журналистами Павел Михайлович начал с поздравлений в адрес пишущей и снимающей братии. Дело в том, что пресс-конференция с главой проходила накануне Дня российской печати, который, как известно, отмечается 13 января. Поздравляя журналистов, глава района особо подчеркнул важность работы СМИ для спокойной и стабильной общественно-политической жизни Балашовского района, традиционно пожелал «острого пера», интересных тем, плодотворной творческой работы в наступившем году и заверил, что районная власть всегда готова к конструктивному сотрудничеству со средствами массовой информации.

Темой нынешней пресс-конференции стали итоги завершившегося 2017 года. А потому в своем вступительном слове П.М. Петраков кратко, но достаточно емко и содержательно обозначил главные направления в сфере экономики и социальной жизни, по которым работали органы местной власти в прошлом году, особо отметив при этом некоторые события, которые имели широкий общественный резонанс.

Так, по мнению Павла Михайловича, к безусловным достижениям и успехам ушедшего года можно смело отнести: рекордный за последние годы урожай зерновых – более 400 тысяч тонн; завершение строительства новой сцены Балашовского драматического театра и проведение на ней первого фестиваля «Театральное Прихоперье»; продолжившуюся масштабную реконструкцию СОК «Олимп», в частности, оборудование футбольного поля одноименного стадиона искусственным газоном; реализацию масштабной программы по ремонту и благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в городе Балашове…

Были серьезные подвижки и в сфере бюджетной политики. Впервые за последние годы удалось сократить задолженность района по налоговым отчислениям и выплатам в Пенсионный фонд. Это стало возможным благодаря совместной работе местной власти с областными властными структурами, в результате чего Балашовский район получил на погашение долгов 250 млн рублей. В результате полностью погашена задолженность по НДФЛ,страховым взносам в Пенсионный фонд за 2011-2013 годы, частично за 2014-2017 гг. Сократилась задолженность по ТЭРам.

Деятельность администрации теснейшим образом связана с работой районного депутатского корпуса. П.М. Петраков поблагодарил в лице председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова районных депутатов за оперативную работу и плодотворное сотрудничество.

Коснулся глава района в своем вступительном слове и планов на ближайшее будущее. В числе приоритетов были названы проведение второго по счету фестиваля «Театральное Прихоперье» (который решено сделать традиционным), дальнейшую реализацию программы по благоустройству общественных пространств и ремонту дворов многоквартирных домов (при этом горожанам предстоит самим определить несколько территорий общего пользования, которые необходимо привести в порядок в первую очередь, это будет сделано в ходе прямого рейтингового голосования). Продолжится и реконструкция стадиона «Олимп» - здесь планируется уложить современное резино-битумное покрытие на беговые дорожки.

Однако главным общественно-политическим событием наступившего года Павел Михайлович назвал грядущие выборы президента страны. Напомним, что выборы главы государства в России пройдут 18 марта 2018 года. П.М. Петраков подчеркнул, что выборный процесс необходимо провести в районе на высоком организационном уровне и в строгом соответствии с действующим законодательством.

- Словом, работы предстоит много, работы интересной и важной. Но главное все же заключается в достижении конкретных результатов, - завершил свое вступительное слово П.М. Петраков.

Когда же журналисты получили возможность задавать свои вопросы, первым делом П.М. Петракова попросили прокомментировать периодически появляющиеся в областных (и не только в областных) СМИ слухи о якобы скорой (чуть ли не до конца января) отставке главы Балашовского района.

- Могу сказать, что я еще не успел приступить к своим обязанностям, как меня стали уже «провожать». С этими слухами сталкиваюсь регулярно. Пока никуда со своего поста уходить не собираюсь. И, я думаю, что никто меня не собирается провожать.

- У нас в районе наблюдается тенденция ожидания каких-то быстрых перемен, смены руководства, - включился в разговор председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков. – А между тем, когда нет стабильной власти, когда нет стабильности в обществе, это всегда плохо.

Итоги года складываются из двух составляющих: того, что удалось реализовать, и того, что по тем или иным причинам сделать не удалось. Журналисты попросили главу района рассказать о самых важных, с его точки зрения, неудачах года.

- Водозабор подземных вод на протяжении уже нескольких лет является одной из самых больных тем. К сожалению, не удалось решить эту проблему и в 2017 году.

Напомню, почему, вообще, в свое время был затеян этот проект. Мелел Хопер, выше по течению стоял печально знаменитый Аркадакский спиртзавод без очистных сооружений. Не было очистных и в Ртищево. Вода, которая приходила к нам, не отвечала требованиям. Заказчик строительства – правительство Саратовской области. Подрядчик и генподрядчик – определены правительством. В сделанных скважинах на разных уровнях разный состав воды. Но при грамотном использовании нормы могли бы быть соблюдены. Однако затянувшееся строительство привело к заиливанию некоторых скважин. Из 22-х пробуренных скважин семь были прокачены заново, но вода в них не соответствует уже новым требованиям. К тому же, один из резервуаров дал течь…

Сейчас ситуация такова: для того чтобы запустить водозабор подземных вод, нужно завершить процесс банкротства конкурсного управления, имущество должно быть передано муниципальному району. После этого необходимо поставить на территории водозабора станцию контроля качества воды. Ее стоимость 63 млн. На 40 млн рублей необходимо построить трубосеть, объединяющую действующую сеть с сетями нового водозабора. Другими словами, для запуска предприятия необходимо порядка 100 млн рублей. При условии, что скважины в рабочем состоянии. Мы должны запустить его. Это однозначно. Но как только мы его запустим, вода подорожает в два раза. В нашем нынешнем водозаборе вода отвечает всем нормам. Опять же, это благодаря строительству в Ртищево очистных сооружений и ликвидации Аркадакского спиртзавода.

Окончание в "БП" №№9-10 от 23 января.