"Двух сердец одно решение..."

Первая в наступившем году торжественная церемония бракосочетания состоялась в Балашовском отделе ЗАГС в минувшую пятницу, 12 января.



Так случилось, что открыть череду брачующихся (хочется надеяться, что в нынешнем году их будет как можно больше, а процент разводящихся, наоборот, как можно меньше), выпало двум молодым жителям нашего города: 23-летнему Егору Елагину и 19-летней Ольге Ивиной. Теперь уже Елагиной.

Как рассказали молодожены в небольшом экспресс-интервью, познакомились они совершенно случайно в одном из местных кафе. Впрочем, в нашей жизни случайностей, как известно, не бывает. Видимо, это все-таки судьба. Егор, несмотря на свою молодость, занимается предпринимательской деятельностью, его красавица-жена завершает учебу в Балашовском техникуме механизации сельского хозяйства. Показательно, что жить, растить детей, строить карьеру молодая семья намерена в Балашове. По нынешним временам это редкость, ведь молодежь все чаще стремится в большие города.

А вот что является не редкостью, а, напротив, незыблемой традицией, так это то, что первые поздравления и подарок молодожёны в наступившем году получили от главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова и председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова. Руководители исполнительной и законодательной ветвей власти района тепло поздравили Егора и Ольгу, пожелали им долгой и счастливой супружеской жизни, не преминув при этом напомнить, что залог этой самой счастливой семейной жизни - бережное отношение друг к другу, ну и, конечно, красивых и здоровых детей.

P.S. Всего же в этот день в Балашовском отделе ЗАГС было зарегистрировано восемь новых брачных союзов.

"БП" №№7-8 от 18 января.